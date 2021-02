Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","shortLead":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","id":"20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906efe4-4495-4094-8e78-30021af27807","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","timestamp":"2021. február. 01. 11:58","title":"Fejenként 500 ezer forintra büntették a vasárnapi tüntetés szervezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","shortLead":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","id":"20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e5e40e-d3d8-4115-a221-aa23b8ae2a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","timestamp":"2021. január. 31. 12:29","title":"Ónos eső miatt adtak ki narancssárga figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","shortLead":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","id":"20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c03825-2964-4fe0-9d4c-b811c928f3a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 31. 11:13","title":"Halálos fenyegetést kapott Greta Thunberg 11 éves követője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. 