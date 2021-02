Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és alkalmazottakból is kevesebb van, mint a járvány előtt, miközben új, kreatív módszerek kellenek a talpon maradáshoz, és az is biztos: a kalandorok máshová viszik a pénzüket. Éttermi vezetőket kérdeztünk arról, hogyan tervezik az újraindulást.","shortLead":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és...","id":"20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa76296-e239-4967-a3d4-0c26eecb366f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","timestamp":"2021. február. 16. 13:10","title":"\"Nem kell feltétlenül bélszín, jó lesz a szűzérme is\" - így változtatnak az éttermek a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között. A Covid–19 betegség által okozott többlethalálozásokról infografikát készítettek, amelyet hónapról hónapra végigkövethet.","shortLead":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között...","id":"20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6e127-b45d-4011-a2e1-d7b9bd247074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","timestamp":"2021. február. 17. 16:57","title":"Infografikán nézheti meg, hogyan ugrott meg ősszel a többlethalálozás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 2 egyik legfontosabb alkatrészét gyártja majd.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip...","id":"20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129bfbe6-8e5e-4db3-9613-9ef94a37409a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","timestamp":"2021. február. 17. 10:33","title":"Megadta az engedélyt a Samsung, indul a zsanérok gyártása a Galaxy Z Fold3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ee6df9-b187-48fb-8ac6-0d3f6281f691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai szerint hamarabb képesek lennénk kiszúrni egy idegen civilizációt, ha nem direktben őket keresnénk, hanem a környezetszennyezés nyomai után kutatnánk a megfigyelt bolygók légkörében.","shortLead":"A NASA tudósai szerint hamarabb képesek lennénk kiszúrni egy idegen civilizációt, ha nem direktben őket keresnénk...","id":"20210218_nasa_foldon_kivul_elet_intelligens_eletforma_legszennyezes_nitrogen_dioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ee6df9-b187-48fb-8ac6-0d3f6281f691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee69ac9-05c0-489b-a4e7-b1929360c410","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_foldon_kivul_elet_intelligens_eletforma_legszennyezes_nitrogen_dioxid","timestamp":"2021. február. 18. 08:03","title":"A NASA-nak van egy tippje arra, hogyan lehetne idegen civilizációra bukkanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","shortLead":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","id":"20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410769b3-85c1-4b85-b84b-07e866bbd2e8","keywords":null,"link":"/elet/20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","timestamp":"2021. február. 16. 13:35","title":"Helikopterrel kergette el az embereket egy befagyott berlini tó jegéről a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","shortLead":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","id":"20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75a744-d2ac-43ef-bbcb-38888e47404f","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","timestamp":"2021. február. 16. 17:50","title":"Szivárványos utat adták át Ausztráliában, ezzel ünneplik, hogy a melegek is összeházasodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","shortLead":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","id":"20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3a4f-e7a0-4630-b1aa-858b227c96aa","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","timestamp":"2021. február. 17. 09:04","title":"Karambolozott Vitray Tamás, elismerte a hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]