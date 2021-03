Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).","shortLead":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben...","id":"20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5ebec-b361-4d20-bcf4-dcfb88d5fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","timestamp":"2021. február. 27. 19:35","title":"Hétfőtől kötelező az új, jobban értelmezhető energiacímkék használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni a valósággal, ám kétségkívül nyomasztó és fájdalmas is egyben. A szükségessége azonban megkérdőjelezhetetlen. Március elsején indul a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amely idén a megbocsátás, a remény, a gonosz, és a szeretet birodalmába invitálja a nézőit. A program hét filmjét ajánljuk.","shortLead":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni...","id":"20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c237a2a4-2560-4469-9077-3abd516e95aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","timestamp":"2021. február. 28. 20:00","title":"Vetkőzésen, kémkedésen, egy mozdulaton át is kiderülhet, milyen esendőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat A koronában nyújtott alakításáért.","shortLead":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat...","id":"20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabbd4d-37ab-416e-ab07-26af9102ceb9","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","timestamp":"2021. március. 01. 07:48","title":"Gillian Anderson volt a legkellemetlenebb időzónában a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.","shortLead":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára...","id":"20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25e26-ba33-49b8-beaa-2492100c86c1","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","timestamp":"2021. február. 27. 17:59","title":"Végső búcsút vettek Sir Captain Tom Moore-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány újra meghosszabbította a lehetőséget, mellyel azok élhetnek, akiknek digitális oktatásra kellett átállniuk.","shortLead":"A kormány újra meghosszabbította a lehetőséget, mellyel azok élhetnek, akiknek digitális oktatásra kellett átállniuk.","id":"20210301_ingyen_vezetekes_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346daeda-5437-4d56-be6f-9653d4fda3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_ingyen_vezetekes_internet","timestamp":"2021. március. 01. 15:33","title":"A járványhelyzet miatt márciusban is igényelhető az egy hónapnyi ingyennet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9367e17f-114d-4731-b90a-a5fc59f75e56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A londoni minilakást 115 ezer fontért adták el nemrég, a Glasgow-i lakást havi 500 fontért kínálják. A tweetelők szerint ez rablás.","shortLead":"A londoni minilakást 115 ezer fontért adták el nemrég, a Glasgow-i lakást havi 500 fontért kínálják. A tweetelők...","id":"20210228_glasgow_london_lakas_berles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9367e17f-114d-4731-b90a-a5fc59f75e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0252df2c-6645-4486-85f1-2e31727e25e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210228_glasgow_london_lakas_berles","timestamp":"2021. február. 28. 10:12","title":"Az ágy a sütőtől egy méterre található – forrnak az indulatok két lakás miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]