[{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai Gyógyszerügynökség most jóváhagyott. ","shortLead":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai...","id":"20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608435f6-bb49-4a0d-83f9-74563ea90218","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. március. 11. 14:40","title":"Ezt kell tudni a Johnson & Johnson koronavírus elleni védőoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","shortLead":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","id":"20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc35704-b682-473a-a802-588fff83387e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","timestamp":"2021. március. 11. 11:50","title":"Ki mondta, hogy a tető unalmas? Lehet luxusautós, füves, napelemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás hétszemélyesért. ","shortLead":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás...","id":"20210311_nagycsalados_auto_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d6374b-383e-4fcd-802f-ae529a797ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_nagycsalados_auto_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 11:46","title":"Nagycsaládos autó vásárlása: hogyan finanszírozhatunk, ha középkategóriából választanánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami tisztségviselők családtagjai.","shortLead":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami...","id":"20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e36080-8454-44ba-b69b-3104e8662c89","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","timestamp":"2021. március. 10. 21:52","title":"Hétezren kaptak jogosulatlanul soron kívüli oltást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és ismerőse a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése értelmében. ","shortLead":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és...","id":"20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7cf29-e0f6-4a3d-8bd6-f1f5075c93ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","timestamp":"2021. március. 10. 19:05","title":"Nyomkövetőt kapott a koronavírus elleni gyógyszerrel seftelő magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","shortLead":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","id":"20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08ead3-63b9-4e0a-8baa-bcbd0cf3c468","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","timestamp":"2021. március. 11. 11:44","title":"Legalább 1 milliárd forintot kell a rozsdaövezetekre költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]