Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrég ráncfelvarrt Cayenne SUV-nak nyilvánosságra hozták a szigorú amerikai szabvány alapján mért hatótávjait.","shortLead":"A nemrég ráncfelvarrt Cayenne SUV-nak nyilvánosságra hozták a szigorú amerikai szabvány alapján mért hatótávjait.","id":"20210323_feny_derult_a_zold_rendszamos_uj_porsche_cayenne_divatterepjarok_valos_villanyhatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ee10b-c6a5-495e-ad52-95d2af29fc89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_feny_derult_a_zold_rendszamos_uj_porsche_cayenne_divatterepjarok_valos_villanyhatotavjara","timestamp":"2021. március. 23. 09:23","title":"Fény derült a zöld rendszámos új Porsche divatterepjárók valós villanyhatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel bizonytalan azonban, hogy ez meddig tart és mekkora áremelkedést hozhat.","shortLead":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel...","id":"202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de49749-59d8-47e1-a915-b19a044ae0be","keywords":null,"link":"/360/202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2021. március. 23. 13:00","title":"Élénkül a lakáspiac, de a drágulást a vevők nem sokáig bírhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos légvédelmi rendszerét. A kamat rendben van, az árfolyamkockázat viszont fennáll. Az összeg önmagában hatalmas, pedig a teljes haderő-modernizációs keretnek csak kis része, és messze elmarad a páncélosbeszerzések költségétől.","shortLead":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos...","id":"20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560aec5d-3055-46d5-a5e3-b99b967fa4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","timestamp":"2021. március. 23. 06:30","title":"A Gripen-beszerzés szelleme kísért a kormány legújabb fegyvervásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtötte az MNB, mi mindent érdemes annak tudnia, aki a saját adóslista-adatait szeretné lekérni.","shortLead":"Összegyűjtötte az MNB, mi mindent érdemes annak tudnia, aki a saját adóslista-adatait szeretné lekérni.","id":"20210323_mnb_adoslista_khr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033e5019-ec89-4c5b-a937-90af3412eb1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_mnb_adoslista_khr","timestamp":"2021. március. 23. 11:14","title":"Figyelmeztet az MNB: senkitől nem kérhetnek a bankok pluszpénzt, hogy az adatait kiadják az adóslistáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1187acd-21f7-4aad-a123-aca7c66c7833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble-teleszkóp, illetve az azt űrbe juttató Discovery űrsikló előtt tiszteleg a Lego egy új szettel, amely nem csak tematikája, hanem kivitelezése miatt is sokak kedvence lehet.","shortLead":"A Hubble-teleszkóp, illetve az azt űrbe juttató Discovery űrsikló előtt tiszteleg a Lego egy új szettel, amely nem csak...","id":"20210322_nasa_lego_hubble_urtavcso_discovery_ursiklo_10283","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1187acd-21f7-4aad-a123-aca7c66c7833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9584730b-298c-4852-aaa8-977b7988a83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_nasa_lego_hubble_urtavcso_discovery_ursiklo_10283","timestamp":"2021. március. 22. 18:10","title":"Különleges Lego-készlet érkezik: 2354 darabban a NASA Discovery űrsiklója és a Hubble-űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]