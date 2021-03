Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor nem is jöhetett volna a felfordulás.","shortLead":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor...","id":"20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6029fd1f-490f-4386-8429-875a3a59e6c6","keywords":null,"link":"/360/20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","timestamp":"2021. március. 03. 17:00","title":"\"Írjam alá, vagy kirúgnak\" – Így ment a statáriális jogviszonyváltás a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","shortLead":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","id":"20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a1f96-b99c-47e9-80f5-152517c3ff2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","timestamp":"2021. március. 03. 21:57","title":"Az RMDSZ marad az Európai Néppárt frakciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","id":"20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24552a60-afc2-4196-9ebe-25459985b6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","timestamp":"2021. március. 04. 16:25","title":"Őrizetbe vették a Hír Tv svédországi tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

","id":"20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29317a-8d84-4bdc-89e8-1f31a1f08080","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","timestamp":"2021. március. 04. 13:25","title":"„Mondta Ádám: borda rendel, azóta küzd a végtelennel” – itt az új Pajor Tamás-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március közepén végez a MÁV felújítást Pestszentlőrinc állomásnál, ami után eltörölhetik az ottani sebességkorlátozást.","shortLead":"Március közepén végez a MÁV felújítást Pestszentlőrinc állomásnál, ami után eltörölhetik az ottani sebességkorlátozást.","id":"20210303_vasut_vonat_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4885f5f6-7693-467c-875f-7019032c620d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_vasut_vonat_felujitas","timestamp":"2021. március. 03. 09:09","title":"Egy síncsere után 120-ig gyorsulhatnak a vonatok a ceglédi vonal egyik szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","shortLead":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","id":"202109_lezsakland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43539f-7ff3-41f6-8d08-1a0f9968719d","keywords":null,"link":"/360/202109_lezsakland","timestamp":"2021. március. 04. 11:00","title":"Ömlenek az állami milliárdok Lezsák Sándor sok mindent maga alá gyűrő birodalmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]