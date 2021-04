Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő kutatók által ellenőrzött kulcsinformációkkal szolgálnak. A hamis tartalmak eltávolításán még nem gondolkoznak.","shortLead":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő...","id":"20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d6aee9-6804-4852-99f1-e58431d7a6c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","timestamp":"2021. április. 13. 15:47","title":"Keményebben lép fel a Facebook a klímaválság tagadóival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Választási Bizottság is több milliárd forintot kap a rendkívüli tartalékból, a járvány elleni alapból pedig az egyetemeknek adják a legtöbb pénzt.","shortLead":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és...","id":"20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f76e6c-1fea-490a-a31f-c80943b803f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","timestamp":"2021. április. 14. 21:32","title":"Egyetemi beruházásokra költenek a járvány elleni védekezési alapból 3 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelést egy hónapja indították el, és most zárták le.","shortLead":"A tesztelést egy hónapja indították el, és most zárták le.","id":"20210414_pecsvarad_tomeges_teszteles_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92716a12-92d8-4b50-a2d4-5c558b3e7a66","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_pecsvarad_tomeges_teszteles_oltas","timestamp":"2021. április. 14. 10:08","title":"Minden második ember fertőzöttnek bizonyult a pécsváradi tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka elektromos kínálatába.","shortLead":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka...","id":"20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8200071-687b-4889-a783-63d86f4b9006","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","timestamp":"2021. április. 15. 04:25","title":"Az Audinak is megérkezett az elektromos „tömegautója” – itt Q4 e-tron ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","id":"20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9df3536-f1fa-4355-babe-22149dde608e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:46","title":"Nem engedi útjára Egyiptom a Szuezi-csatornát eltorlaszóló Ever Givent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]