[{"available":true,"c_guid":"cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat már 50 kilós, de lesz még ennél nagyobb is. ","shortLead":"Az állat már 50 kilós, de lesz még ennél nagyobb is. ","id":"20190801_Nezegessen_Kuala_Lumpuri_pandabocsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9da222d-6ff3-4c02-9a7a-a55739144eb7","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Nezegessen_Kuala_Lumpuri_pandabocsot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:47","title":"Ön megnézi a maláj pandabocsot, mi eláruljunk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","shortLead":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","id":"20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f057a-9016-402d-882b-fbb6e195e125","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","timestamp":"2019. július. 31. 06:28","title":"Szijjártó Péter megüzente német kollégájának, más programja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","shortLead":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","id":"20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bc3f30-0d68-4b54-a8f1-16afc3845117","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. július. 31. 13:03","title":"Itt a Xiaomi ütős telefonjának még erősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar bekerül az októberben bemutatkozó Pixelekbe. Ezzel valóban kitűnhetnek a tömegből a keresőóriás csúcstelefonjai.","shortLead":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar...","id":"20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d743c6da-7c7e-4116-9cba-248f2fa2a877","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:33","title":"Olyan újdonság jön ősszel a Google mobiljaiba, amilyen eddig még nem volt okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","shortLead":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","id":"20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9131f2-0fa1-441e-baf6-140d737e791c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:24","title":"Jön a zöld rendszámos szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","shortLead":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","id":"20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6634ea3c-6aa1-43a0-a0cb-eecf252b4244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:38","title":"75 millió forintos házat kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik egy átalakított videót.","shortLead":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik...","id":"20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254f751-5b4e-441a-8aba-db7673411544","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Legyen óvatos, egyetlen videó lejátszásával nagy veszélybe sodorhatja androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]