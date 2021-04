Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","id":"20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1208738e-a1f6-44ff-8621-52489858c873","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 22. 13:03","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen enyhe az influenzajárvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202116_magyarra_kelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5834e08-33a9-44a8-b984-36c247680245","keywords":null,"link":"/itthon/202116_magyarra_kelet","timestamp":"2021. április. 22. 16:30","title":"Hamvay Péter: Magyarra Kelet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbab490-802f-4c2c-b371-172c8f95e7ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","timestamp":"2021. április. 22. 13:30","title":"Tibor valósággal gyilkosnak érzi magát: ő vitte a végzetes kórt az édesanyjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","shortLead":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","id":"20210421_indonezia_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877d0f7-666e-4bfb-93b6-a645dd572f4e","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_indonezia_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 21. 16:43","title":"Eltűnt egy indonéz tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","shortLead":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","id":"20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddd6eef-7dd5-484e-af4e-d760daad6a33","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 22. 18:14","title":"Visszavonják az orosz csapatokat az ukrán határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő generációs iPhone-családban.\r

","shortLead":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő...","id":"20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69517d-9aeb-42f8-b0cc-98a2b7f72213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","timestamp":"2021. április. 21. 09:33","title":"Itt láthatja: ennyivel lehet kisebb az iPhone 13 szenzorszigete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]