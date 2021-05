Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy szlovák hírportálnak adott interjúban egyebek mellett arról beszélt: a „levegőben van” az a lehetőség, hogy akár Marine Le Pennel is szövetkeznének Brüsszel megváltoztatása érdekében. ","shortLead":"A miniszterelnök egy szlovák hírportálnak adott interjúban egyebek mellett arról beszélt: a „levegőben van”...","id":"20210505_orban_viktor_liberalizmus_demokracia_szlovak_lapinterju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f109f2-f651-415f-bd0d-83bfa0316f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_orban_viktor_liberalizmus_demokracia_szlovak_lapinterju","timestamp":"2021. május. 05. 23:07","title":"Orbán: „Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot egy koronavírus miatt nem kezelt, majd elhunyt veresegyházi nőről.","shortLead":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot...","id":"20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b360a-18df-40f2-9803-b99a3b5d5dda","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","timestamp":"2021. május. 06. 20:08","title":"Egymás között küldözgették az agydaganatos mezőfalvi asszonyt a kórházi osztályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","shortLead":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","id":"20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d060b5-ba91-44e7-8233-949b2f05c813","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","timestamp":"2021. május. 06. 21:52","title":"A villanyszerelők hozták le a kétségbeesett macskát a hétméteres villanyoszlopról Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint nemrég az aszcídiáknál.","shortLead":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint...","id":"20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa79655-3bc3-483f-90b3-c202c916d47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","timestamp":"2021. május. 05. 20:03","title":"Három részre vágtak a tudósok egy tengeri állatot, az eredmény még őket is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. május. 06. 07:30","title":"Nekiment, meghúzta, betörte? – Károsultak mesélnek baleseteikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","id":"20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe657648-cd90-4fb7-8506-d91f8966624a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","timestamp":"2021. május. 05. 18:27","title":"Pert nyert Krekó Péter az Origóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]