[{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy a külföldön boldogulást megkönnyíti, ez lehet a kulcs a védettségi igazolványok érvénytelenné tételéhez is.","shortLead":"Amellett, hogy a külföldön boldogulást megkönnyíti, ez lehet a kulcs a védettségi igazolványok érvénytelenné tételéhez...","id":"20210511_Magyar_Hirlap_Elkeszult_a_vedettsegi_igazolvany_applikacioja_benne_lesz_az_oltas_tipusa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8086dc8-c452-444c-8031-1902858d6642","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Magyar_Hirlap_Elkeszult_a_vedettsegi_igazolvany_applikacioja_benne_lesz_az_oltas_tipusa_is","timestamp":"2021. május. 11. 17:15","title":"Magyar Hírlap: Elkészült a védettségi igazolvány applikációja, benne lesz az oltás típusa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi tárca a gyógyszertárak bevonásával a tesztelésbe.","shortLead":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi...","id":"20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f0ba4-182b-4fc7-80bc-2a9fc1c648e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","timestamp":"2021. május. 11. 16:15","title":"Már gyógyszertárak is végezhetnek koronavírustesztet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő alap fő kedvezményezettjei közé tartozik.

","shortLead":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő...","id":"20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df283347-f455-4179-86af-75df965eb5d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","timestamp":"2021. május. 11. 16:16","title":"Hova vezethet a közös uniós hitelfelvétel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c705fe3-3d84-4392-91e6-6d9c1ef4cf6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hindu vallásban szentként tisztelik a szarvasmarhákat, arra ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték, hogy az ürülékük védene a koronavírus ellen.","shortLead":"A hindu vallásban szentként tisztelik a szarvasmarhákat, arra ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték, hogy az ürülékük...","id":"20210511_india_tehentragya_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c705fe3-3d84-4392-91e6-6d9c1ef4cf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6b4601-0966-4558-8181-a2b302215d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_india_tehentragya_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 08:33","title":"Indiában elterjedt, hogy a tehéntrágyával bekent bőr megvéd a koronavírustól – természetesen nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



","shortLead":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori...","id":"20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a227c793-cc34-4ebf-933f-5d5106b9c7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","timestamp":"2021. május. 12. 09:15","title":"Élőben tartják meg a Margó fesztivált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]