Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt az igénylésekre.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt...","id":"20210518_bertamogatas_valsag_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d987ca9-42ee-4f3f-a31f-fd3e4ac42de5","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_bertamogatas_valsag_majus","timestamp":"2021. május. 18. 13:04","title":"Május utolsó napjáig kérhetik a cégek a bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","shortLead":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","id":"20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9995-092f-4d93-8039-e63e578d50d0","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2021. május. 17. 19:42","title":"Aranyéremmel nyitott Hosszú Katinka az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak, hogy olyan emberektől lopjanak pénzt, akik azt hitték, hogy közben jól ismert és megbízható cégek pénzügyi, kereskedelmi, banki vagy kriptovalutás alkalmazását telepítették. A támadók társkereső oldalakon keresztül célozták meg a felhasználókat.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak...","id":"20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431318f8-5ebb-4944-a25a-881ea8125744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","timestamp":"2021. május. 18. 12:03","title":"Találtak 167 telefonos alkalmazást, amelyekkel pénzt csaltak ki az emberekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számítások alapján ezzel mintegy 2,3 millió embernek járna több pénz.","shortLead":"A számítások alapján ezzel mintegy 2,3 millió embernek járna több pénz.","id":"20210519_ellenzek_adomentes_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41442440-dd30-436c-b897-3ca18825c775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_ellenzek_adomentes_minimalber","timestamp":"2021. május. 19. 05:36","title":"Bekerül az ellenzék közös programjába az adómentes minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány ennél korábban is megszüntetheti.","shortLead":"A kormány ennél korábban is megszüntetheti.","id":"20210518_veszelyhelyzeti_jogszabaly_meghosszabbitva_parlamenti_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aca408-cc6b-4415-8608-bc69660485fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_veszelyhelyzeti_jogszabaly_meghosszabbitva_parlamenti_szavazas","timestamp":"2021. május. 18. 11:58","title":"Szeptemberig meghosszabbították a veszélyhelyzeti törvény hatályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes parkolás. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes...","id":"20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a783719-f443-4fdf-af9b-47601a6435b8","keywords":null,"link":"/360/20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","timestamp":"2021. május. 19. 08:02","title":"Radar360: Megint akadályoztuk az EU-t, pedig 13 millió euró jöhet Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]