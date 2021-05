Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","shortLead":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","id":"20210518_balaton_siofok_hotel_molo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20cdf-b6f1-4afd-9dee-2fe91505ec1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_balaton_siofok_hotel_molo","timestamp":"2021. május. 18. 16:23","title":"Másfél milliárd forintért adott el az állam egy Balaton-parti szállodát Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a balesetben.","shortLead":"Hárman sérültek meg a balesetben.","id":"20210518_baleset_obuda_becsi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78ebcae-ae2b-40e7-a386-c2cd8936a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_baleset_obuda_becsi_ut","timestamp":"2021. május. 18. 14:48","title":"Négy autó, egy furgon és egy kamion ütközött össze Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","shortLead":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","id":"20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a496f9b2-061d-48fd-95de-d8eeea21ab44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","timestamp":"2021. május. 20. 11:01","title":"Újabb 1,8 milliárd Pfizer-vakcinára kötött szerződést az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi az arabul beszélő diákokat először csak szóban, majd fizikailag is inzultálta. ","shortLead":"A két férfi az arabul beszélő diákokat először csak szóban, majd fizikailag is inzultálta. ","id":"20210519_jemeni_diakok_skinhead_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cb76d2-3d85-4448-b6e4-ef3b6e707741","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jemeni_diakok_skinhead_bantalmazas","timestamp":"2021. május. 19. 11:39","title":"Jogerősen is felfüggesztettet kaptak a jemeni diákokat megtámadó pécsi férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","shortLead":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","id":"20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b402f3d-f336-44f2-a21b-ed363b36c044","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","timestamp":"2021. május. 18. 16:12","title":"Naomi Campbell 50 évesen anya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e84510-50e5-42fe-a50d-07fb79d8d662","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 19. 09:20","title":"Koronavírus: 52 halálos áldozat, 4,79 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]