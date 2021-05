Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már a fehérorosz titkosszolgálat emberei várták a minszki repülőtéren. ","shortLead":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már...","id":"20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b157-9665-44e6-8039-f6d42de44b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","timestamp":"2021. május. 24. 17:03","title":"A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd forintos forgalomcsökkenést szenvedtek el.","shortLead":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd...","id":"20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91aa42-8c6e-45bb-9527-e40f9b1f0792","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","timestamp":"2021. május. 26. 09:40","title":"Brutális pénzektől estek el az utazási irodák a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója. A bíróság szerint a kormánypropagandát fújó lap valótlanságokat állított a hódmezővásárhelyi politikus feleségét lejárató cikksorozatában. ","shortLead":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója...","id":"20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b289973-350e-433d-84aa-e6398a9b937a","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","timestamp":"2021. május. 24. 20:56","title":"Végrehajtót küldene az Origóhoz Márki-Zay Péter és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járványhelyzet alapján hamarosan annyi áldozat lesz világszerte, mint 2020 egészében volt.","shortLead":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban...","id":"20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c48a0-d6a2-4e63-bf8b-79e5fb10c645","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","timestamp":"2021. május. 24. 14:21","title":"WHO-főigazgató a járványról: Hamarosan annyi áldozat lesz, mint 2020 egészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]