[{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség miatt nem tudja elhagyni a lakását. Lehet, hogy az egy év karantén miatt a helyzet most ismerősebb, mint valaha, de az Éden valójában nem a járvány miatt működik ilyen jól.","shortLead":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség...","id":"20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d8c23c-2d8e-41f6-9f5e-aa9158e16597","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","timestamp":"2021. június. 01. 20:00","title":"„Az intimitás, az magának szex?” – Lenyűgöző magyar film került moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","id":"20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c89b22-073d-41e6-9665-0a253f07ce13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","timestamp":"2021. június. 02. 11:28","title":"Van valami jó is a Covidban: online színházi fesztivált hívott életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7840472-aadf-44f9-bf20-b07af34e495d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az őszödi beszédről való diskurzus 15 évvel később csak eltereli a figyelmet arról, hogy mi megy ma az országban – mondja Karácsony Gergely. A miniszterelnök-jelölt szerint a Fidesz minden lépésén látszik, hogy érzik, reális forgatókönyv a vereségük. A főpolgármester a hvg360-nak úgy fogalmazott: arról, hogy az ellenzék hat pártja hogyan tud együtt kormányozni, ő tud a legtöbbet Budapest első embereként. Arról is beszélt: ő a bizonytalanoknak politizál, a választást pedig nem lájkokkal kell megnyerni.","shortLead":"Az őszödi beszédről való diskurzus 15 évvel később csak eltereli a figyelmet arról, hogy mi megy ma az országban –...","id":"20210601_Elesben_Karacsony_Gergellyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7840472-aadf-44f9-bf20-b07af34e495d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9314d37d-e464-4993-a129-6543e76c6142","keywords":null,"link":"/360/20210601_Elesben_Karacsony_Gergellyel","timestamp":"2021. június. 02. 06:30","title":"Élesben Karácsony Gergellyel: 12 év kormányzás után gyurcsányozni nagyon nagy szegénységi bizonyítvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

","shortLead":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

","id":"20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74c4461-e0ef-4e51-9f28-472f4f7aeb29","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","timestamp":"2021. június. 01. 15:23","title":"A rendőrség is felköszöntötte Elenát, aki 5 évesen hívta a mentőt az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","shortLead":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","id":"20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab2227a-dcde-4f95-9264-8431355eab28","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","timestamp":"2021. június. 02. 09:06","title":"Elnézést kért a férfi, hogy közel 50 évet késett a kölcsönlemez visszaadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok 2022-ben, de most is sok új szereplővel gazdagodik a magyar politikai színtér. Az új aktorok megjelenése néha így is zavarbaejtő színes, vagy éppen átlátszó. ","shortLead":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok...","id":"20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318ad36f-a30e-46ed-bebd-89c6fbe4a0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","timestamp":"2021. június. 02. 14:05","title":"\"Fel a győzelemre 2022-ben Fidesz-KDNP\" néven hozta létre zárt csoportját az egyik új kispárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","shortLead":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","id":"20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff525018-2ea2-477f-bde2-1d0cfeacd9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","timestamp":"2021. május. 31. 19:33","title":"Varázsolt egyet a Microsoft, felére zsugorította össze a repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]