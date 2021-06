Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","shortLead":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","id":"20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc9174-519f-49c1-8ea5-50ea2478bd29","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","timestamp":"2021. június. 14. 16:05","title":"Greta Thunberg kiakadt azon, mennyire élvezték a G7-vezetők a légiparádét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","shortLead":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","id":"20210614_sor_fogyasztas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0313bd-7c95-42c2-8e37-2bee5e7b9359","keywords":null,"link":"/elet/20210614_sor_fogyasztas_ksh","timestamp":"2021. június. 14. 17:05","title":"Több sört isznak azok a magyarok, akik házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert kínál a lejátszási listák rendezéséhez.","shortLead":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert...","id":"20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722363-452e-417d-b6d6-49f5011c52f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","timestamp":"2021. június. 13. 08:03","title":"Ha Spotifyon hallgat zenét, ismerje meg ezt a kis trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista szervezetnél állítólag mindig övé az utolsó szó. Mindig bujkál. Egyszer adott interjút, de maszkban. ","shortLead":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista...","id":"202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2036b-d83e-403f-a474-b72d7c2a5dd7","keywords":null,"link":"/360/202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","timestamp":"2021. június. 14. 13:00","title":"Három végtagját is elveszíthette a terrorista fantom, de Izrael nem tudja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","id":"20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0fa43-cc0f-4d45-9017-6d175b4db98b","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Hoppál Péter párhuzamot vont a náci népirtók és az antirasszisták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"BBC","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Királyság 100 millió oltással járul hozzá a szegényebb országok ellátásához. A G7-csúcstalákozón szó volt még a klímaváltozás elleni küzdelemről is. ","shortLead":"Csak az Egyesült Királyság 100 millió oltással járul hozzá a szegényebb országok ellátásához. A G7-csúcstalákozón szó...","id":"20210613_Egymilliard_oltast_juttatnak_szegeny_orszagoknak_a_G7ek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7fd2f5-5ec8-43f3-8139-0f0f1d67d580","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Egymilliard_oltast_juttatnak_szegeny_orszagoknak_a_G7ek","timestamp":"2021. június. 13. 15:43","title":"Egymilliárd oltást juttatnak szegény országoknak a G7-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]