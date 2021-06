Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén megduplázódhat.","shortLead":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén...","id":"20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb5237-4351-478b-ba63-6df24b08ef33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","timestamp":"2021. június. 23. 08:33","title":"Szeptembertől indulhat Elon Musk Föld körüli internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.","shortLead":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak...","id":"20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe1e9f-5b90-4b57-afbc-aab8b7e9b002","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","timestamp":"2021. június. 21. 19:08","title":"Kiakadtak a texasiak, amiért az áramszolgáltatók távolról állítgatják a klímáikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt. Matolcsy György már nem kritizálta nyíltan a kormány gazdaságpolitikáját, inkább focis hasonlathoz nyúlt.","shortLead":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7db50-b4c4-4717-aa63-942c54793d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","timestamp":"2021. június. 22. 16:41","title":"Matolcsy György fociba csomagolta a kritikáit – vajon kinek a kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","shortLead":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","id":"20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c1482-23cb-4016-9f12-1437f54dd602","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","timestamp":"2021. június. 23. 06:41","title":"Egekig forgatható motorral vár új gazdára ez a remek Honda Integra Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi korlátozások alól. A The Times szerint Londonban marad a finálé.","shortLead":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi...","id":"20210621_uefa_nezoszam_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bca35-543e-4641-a6d1-a73dd1c152de","keywords":null,"link":"/sport/20210621_uefa_nezoszam_london","timestamp":"2021. június. 21. 20:07","title":"Az UEFA 65 ezer nézőt akar az Eb-döntőn, az olasz kormányfő Rómában látná szívesen a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]