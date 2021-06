Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Depay és Wijnaldum elintézte az északmacedónokat. Ukrajna szenvedett, a szervezett osztrák csapat lett a második a C csoportban.","shortLead":"Depay és Wijnaldum elintézte az északmacedónokat. Ukrajna szenvedett, a szervezett osztrák csapat lett a második a C...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_c_csoport_tovabbjutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b61a600-0377-4e0d-b4b8-0817d15ff1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_c_csoport_tovabbjutas","timestamp":"2021. június. 21. 20:42","title":"Ausztria nem taktikázott, hibátlan hollandok jönnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","shortLead":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","id":"20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c1482-23cb-4016-9f12-1437f54dd602","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","timestamp":"2021. június. 23. 06:41","title":"Egekig forgatható motorral vár új gazdára ez a remek Honda Integra Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek szivárványos zászlót osztanak majd a stadion környékén. ","shortLead":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek...","id":"20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9cf93-767a-44ae-a27e-87f4020c9667","keywords":null,"link":"/elet/20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","timestamp":"2021. június. 22. 15:19","title":"Több német stadion is szivárványba borul, hogy így tiltakozzon az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","shortLead":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","id":"20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70edb5d-0308-489e-8bda-5e4bb8c92a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 09:40","title":"Reuters Intézet: A HVG és az RTL Klub a legmegbízhatóbb hírforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","shortLead":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","id":"20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da2df7-4f34-4bb8-99a6-3f3da6650932","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","timestamp":"2021. június. 22. 20:11","title":"Kilakoltathatnak húsz családot, mert nem fizetik a háromszorosra emelt bérleti díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony bezzeg nem akar stadionokat. Közben sikerült a magyar zászlót is beállítani az LMBTQ ellenpárjának.","shortLead":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony...","id":"20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82debfa-7010-4330-8e35-4a577f68e23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Orbán épp most áldozta fel kedvenc szórakozását a kultúrharc oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma még kissé macerás, de persze nem lehetetlen többféle eszközről használni ugyanazt a WhatsApp-fiókot. Jó hír, hogy a fejlesztők az utolsó simításokat végzik annak megoldásán, hogy a telefonunkon, a számítógépünkön és a tabletünkön is ugyanabba a fiókba legyünk bejelentkezve.","shortLead":"Ma még kissé macerás, de persze nem lehetetlen többféle eszközről használni ugyanazt a WhatsApp-fiókot. Jó hír...","id":"20210623_whatsapp_fiok_tobb_keszuleken_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815d22-8ba5-4e89-b9bc-5bf07c0ae032","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_whatsapp_fiok_tobb_keszuleken_funkcio","timestamp":"2021. június. 23. 10:03","title":"Két hónapon belül jön a WhatsApp legrégebben várt funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","shortLead":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","id":"20210622_UEFA_szivarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a3b75-217a-42ba-b841-f9a9761c47dd","keywords":null,"link":"/sport/20210622_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"Az UEFA megtiltotta, hogy szivárványos stadionban tartsák a német–magyar mérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]