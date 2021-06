Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.","shortLead":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire nagyra talán még a készítők sem számítottak: a legtöbb országban még be se mutatták, de már most begyűjtötte az elkészítése árának háromszorosát. És érthető is, hogy miért.","shortLead":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire...","id":"20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568f32b-847d-4ce5-8ece-09f07329bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","timestamp":"2021. június. 22. 20:00","title":"Elképesztően profi rettegésügyi mesterkurzus az év legnagyobb filmsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","shortLead":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","id":"20210622_UEFA_szivarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a3b75-217a-42ba-b841-f9a9761c47dd","keywords":null,"link":"/sport/20210622_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"Az UEFA megtiltotta, hogy szivárványos stadionban tartsák a német–magyar mérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","shortLead":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","id":"20210622_busz_m3_as_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d950127-7dcf-48a5-998b-bbbd7bd3c28f","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_busz_m3_as_tuzolto","timestamp":"2021. június. 22. 15:51","title":"Egy egész busz lángolt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]