[{"available":true,"c_guid":"dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","id":"20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78644ed-5f46-47bc-8c88-6b593a0de21b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","timestamp":"2021. július. 05. 14:15","title":"Negyven rendőr kellett egy siófoki tömegverekedés leállításához – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","shortLead":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","id":"20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04904763-50cd-4af9-82da-60eb9b760282","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Hivatalos: Gwen Stefani férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló felvételeket küldött szét a partneréről, aki korábban szakított vele.","shortLead":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló...","id":"20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bc0610-3c5f-48df-8c41-10e9cb866855","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","timestamp":"2021. július. 06. 19:50","title":"Bosszúpornó miatt elítélt máltai politikus dolgozta ki a Magyarországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","shortLead":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","id":"20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5db49b-fc9c-4bdc-9c44-53fb13d424c0","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","timestamp":"2021. július. 05. 14:55","title":"Szörnyen bántak a Harry Potter-filmek színésznőjével, mert felszedett pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"gazdasag","description":"Egy cég eladásának talán legegyszerűbb formája az, amikor a társaság menedzsmentjéből érkezik a vevő. Mivel a vevő így kívül-belül ismeri szervezetet, nincs szükség idő- és energiaigényes átvilágításra, illetve az ár meghatározása sem igényel feltétlenül külső cégértékelést. Az ilyen típusú tranzakció – management buyout (MBO) – mind a cégtulajdonos, mind pedig a céget vezető számára előnyös lehetőséget jelenthet tehát. A kulcskérdés ilyenkor a finanszírozás. Hogyan tud a leendő tulajdonos minél kedvezőbb finanszírozási forrást szerezni a kivásárláshoz? ","shortLead":"Egy cég eladásának talán legegyszerűbb formája az, amikor a társaság menedzsmentjéből érkezik a vevő. Mivel a vevő...","id":"20210707_Akar_10_milliokat_is_sporolhatunk_kezessegvallalassal_egy_akvizicios_hitelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea7773-1d2a-4432-9576-d169716626d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Akar_10_milliokat_is_sporolhatunk_kezessegvallalassal_egy_akvizicios_hitelen","timestamp":"2021. július. 07. 12:19","title":"Akár 10 milliókat is spórolhatunk kezességvállalással egy akvizíciós hitelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","shortLead":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","id":"20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489a03a8-c8f9-4845-9ad3-657680c25f38","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","timestamp":"2021. július. 06. 13:18","title":"Ki akarták hagyni A függetlenség napjából Will Smith-t, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]