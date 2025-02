Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott politikájára is nagy hatással lehet. ","shortLead":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott...","id":"20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b.jpg","index":0,"item":"eb676825-ab06-43db-9ca5-1d11ca6f34fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","timestamp":"2025. február. 04. 19:55","title":"A volt NATO-főtitkár visszatért a norvég kormányba és kész beleállni Trump vámháborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","shortLead":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","id":"20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee.jpg","index":0,"item":"172a3eb0-17b9-4972-85b0-b60e12990a57","keywords":null,"link":"/elet/20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","timestamp":"2025. február. 05. 12:17","title":"Az olaszok szerint védett madarat lőtt ki Donald Trump fia Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544.jpg","index":0,"item":"13b79ce9-7068-4084-8097-aaef6cb29d39","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 04. 16:30","title":"Turner Tibor, OTP Alapkezelő: Biztos, hogy Trump alaposan felkavarja az állóvizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","shortLead":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","id":"20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25.jpg","index":0,"item":"e2ef7b5a-ab1f-4069-8a4a-f38b5f269c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","timestamp":"2025. február. 04. 15:40","title":"A tévék és telefonok után most a tojásfogyasztásból vezette le az MCC-s elemző, hogy megszűnt Magyarországon a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","shortLead":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","id":"20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62.jpg","index":0,"item":"a56a370b-3938-4690-8ec7-497494eae56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","timestamp":"2025. február. 04. 12:03","title":"300 métert zuhantak, egy Apple Watch segített megmenteni a síelők életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","shortLead":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","id":"20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba.jpg","index":0,"item":"98a6ac2d-3557-4f7b-944f-b70d384f2f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","timestamp":"2025. február. 05. 06:41","title":"V6-tal támad az új Audi RS5 a 4 hengeres Mercedes-AMG C 63-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]