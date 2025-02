Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","shortLead":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","id":"20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759.jpg","index":0,"item":"772231a1-f662-48da-b75c-29613a5881b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","timestamp":"2025. február. 12. 16:29","title":"„Nem gondoltam, hogy elhiszik” – mondta a rendőröknek a robbantással fenyegetőző tápiószelei iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja Schwechtje Mihály rendező, akinek Sünvadászat című filmje a kisgyereket nevelő családok kimerítő mindennapjait mutatja be.","shortLead":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja...","id":"20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83.jpg","index":0,"item":"a80bc7d1-be68-49ae-971c-a2d53557eab8","keywords":null,"link":"/360/20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","timestamp":"2025. február. 13. 18:16","title":"A szülők el vannak foglalva a gondjaikkal, a bébiszitter meg lassan összeroppan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","shortLead":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","id":"20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9.jpg","index":0,"item":"c8f36783-b28f-4498-9b3c-3a78a081ef31","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Csúcskategóriás képességek egy középkategóriás chipben: itt a Qualcomm új lapkája, a Honor mobiljai is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak köszönhetően jöhetett létre. Közvetlen bizonyíték erre nincs, a felszín azonban egyértelműen erről árulkodik.","shortLead":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak...","id":"20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce.jpg","index":0,"item":"d685c1f1-4397-4d5e-96b0-e0a67b5a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","timestamp":"2025. február. 12. 15:03","title":"Folyékony víz lehet az Uránusz egyik holdján, és erre egyre több a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","shortLead":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","id":"20250213_repulo-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9.jpg","index":0,"item":"4feecd56-e783-480c-b86c-35c29f8621d8","keywords":null,"link":"/elet/20250213_repulo-villamcsapas","timestamp":"2025. február. 13. 04:31","title":"Mi történik, ha villám csap a repülőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f8f3b4-e121-45b4-82ed-f829a8181983","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magas inflációjú években az eurózónán kívüli jegybanki politikának nem voltak előnyei, csak hátrányai – véli Mohácsi Piroska közgazdász. Az áremelkedéshez a jegybankok mennyiségi lazítása is hozzájárult.","shortLead":"A magas inflációjú években az eurózónán kívüli jegybanki politikának nem voltak előnyei, csak hátrányai – véli Mohácsi...","id":"20250214_hvg-belul-tagasabb-mohacsi-piroska-jegybank-inflacio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9f8f3b4-e121-45b4-82ed-f829a8181983.jpg","index":0,"item":"e0dcf443-d7a3-48b3-93ff-9ec95c693b8d","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-belul-tagasabb-mohacsi-piroska-jegybank-inflacio-interju","timestamp":"2025. február. 14. 11:30","title":"A magas infláció idején derül ki, mennyit bukik Magyarország azzal, hogy ragaszkodik a forinthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","shortLead":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","id":"20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172.jpg","index":0,"item":"a2d7dd4e-ac12-475a-ab98-0413d9863be7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 12:18","title":"Trump szerint egy lépéssel közelebb kerültek az ukrajnai háború lezárásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]