[{"available":true,"c_guid":"72f6d421-229d-4b24-bde6-3b5c14bdd0dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A londoni Legfelsőbb Bíróságon csütörtökön kezdődött első tárgyaláson arról döntenek, hogy a Shell felelősségre vonható-e a helyiek által elkövetett lopás és az illegális tevékenység során okozott szennyezésért. A teljes per jövőre kezdődik.","shortLead":"A londoni Legfelsőbb Bíróságon csütörtökön kezdődött első tárgyaláson arról döntenek, hogy a Shell felelősségre...","id":"20250213_Nigeriai-olajszennyezes-miatt-allitjak-birosag-ele-a-Shellt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72f6d421-229d-4b24-bde6-3b5c14bdd0dc.jpg","index":0,"item":"10a75f17-c540-4bdb-b94c-9e88ec535021","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Nigeriai-olajszennyezes-miatt-allitjak-birosag-ele-a-Shellt","timestamp":"2025. február. 13. 22:06","title":"Nigériai olajszennyezés miatt állítják bíróság elé a Shellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya. A Lidl szerint a jogszabályok csak a kenyerek esetében írják elő, milyen legyen az arány.","shortLead":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya...","id":"20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310.jpg","index":0,"item":"695bf6a0-8c43-4035-b894-e4717f50801b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","timestamp":"2025. február. 13. 15:21","title":"A Lidl nem ért egyet a GVH büntetésével és a beszállítókra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","shortLead":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","id":"20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837.jpg","index":0,"item":"f20093dd-c5e3-4296-ae70-6cb210201889","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","timestamp":"2025. február. 13. 10:40","title":"Az embereknek elegük lett a drogozó és a gyepükön kefélő hippikből – sajátosan magyarázza Seth Rogen Trump hatalomra kerülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","shortLead":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","id":"20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7.jpg","index":0,"item":"068c4bcb-3a31-41d4-827e-a45e69080bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","timestamp":"2025. február. 13. 16:33","title":"Robotelefántokat készítettek Indiában, hogy ne kínozzák az igaziakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","shortLead":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","id":"20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5.jpg","index":0,"item":"1cf8fc97-47fb-436f-b3a9-fb85861c60a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","timestamp":"2025. február. 13. 11:22","title":"Olasz beszállítókkal októberben indulhat a BYD szegedi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot Franciaország és a brit Fluidstack nevű cég.","shortLead":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot...","id":"20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"cb49153a-5395-425f-895b-1712eedf6fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 12. 17:03","title":"A világ egyik legerősebb szuperszámítógépét építi Franciaország, rákapcsolják az atomerőműveket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]