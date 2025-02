Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","shortLead":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","id":"20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"4accbcc4-be2c-4e7a-b6b0-6e71e42d0736","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","timestamp":"2025. február. 17. 10:16","title":"Szijjártó Péter szerint azok az európai vezetők, akik hétfőn összegyűlnek Párizsban, meg akarják akadályozni az ukrán békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","shortLead":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután...","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia tanulságairól ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia...","id":"20250217_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4ea3e545-1e83-4781-934a-bef4fd11e110","keywords":null,"link":"/360/20250217_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 17. 11:14","title":"Nemzetközi lapszemle: Világvége-hangulat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","shortLead":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","id":"20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b.jpg","index":0,"item":"8e28539e-d30f-4753-8960-821e5da8f350","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Mutatunk egy korántsem megnyugtató videót: az egész család alszik az autópályán száguldó önvezető autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","shortLead":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","id":"20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3.jpg","index":0,"item":"b126aa7c-37f6-4f7f-8bea-f72a3c5f2755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Alig van hozzáadott értéke a magyar járműiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","id":"20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"e1a2a5b8-559d-4479-bec2-e521a8e102a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","timestamp":"2025. február. 18. 14:53","title":"Orbán: A félelmeink beigazolódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában, az érintett osztrák utasok visszamenően érvényesíthetik igényeiket a légitársaság honlapján.","shortLead":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában...","id":"20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788.jpg","index":0,"item":"cda6fea9-fa72-4f22-96ac-2b40e036b2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","timestamp":"2025. február. 17. 20:51","title":"Tisztességtelen üzleti működés miatt ítélték el a Wizz Airt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]