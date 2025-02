Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","shortLead":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","id":"20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5.jpg","index":0,"item":"985bc5d7-0e16-46f5-a2ec-a72fbebdb503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 21:11","title":"Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c72f2-3159-41d6-9b67-1ec86e6c1374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista azt mondta, elárulta Magyar Péter – de Orbán bűneinek tükrében ez aligha számít.","shortLead":"A publicista azt mondta, elárulta Magyar Péter – de Orbán bűneinek tükrében ez aligha számít.","id":"20250228_puzser-robert-orban-viktor-magyar-peter-rendszervaltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad9c72f2-3159-41d6-9b67-1ec86e6c1374.jpg","index":0,"item":"17ea7796-7ed6-4c6e-9d18-400cd98fe86e","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_puzser-robert-orban-viktor-magyar-peter-rendszervaltas-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 10:29","title":"Puzsér Róbert: „A tizenöt éve tartó Orbán-rendszer legkeményebb éve jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","shortLead":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","id":"20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3.jpg","index":0,"item":"5ea76c57-2fdd-4335-8756-bb952e37c9ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","timestamp":"2025. február. 26. 13:41","title":"A forint még nem érzi annyira a békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most a bizakodással akar leszámolni, hiszen az jelenti számára a legnagyobb kockázatot.” Vélemény.","shortLead":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most...","id":"20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"7c21aca7-ee4a-44a6-bdac-c680b2cee24f","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","timestamp":"2025. február. 26. 12:15","title":"Mérő Vera: Orbán nem náci, de bármikor az élükre állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.","shortLead":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha...","id":"20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"2329dda9-f7c5-4a02-9cf2-a0a8c573195b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","timestamp":"2025. február. 27. 08:09","title":"Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Korának legelmélyültebb, legnagyobb hatású magyar zongoristái közé tartozott, bár a szélesebb közönség ezt nem feltétlenül tudta. Soha nem akart sztár, pláne világsztár lenni. Minél ritkábbak, annál emlékezetesebbek voltak a koncertjei.","shortLead":"Korának legelmélyültebb, legnagyobb hatású magyar zongoristái közé tartozott, bár a szélesebb közönség ezt nem...","id":"20250227_rados-ferenc-halalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f.jpg","index":0,"item":"f93feda6-95fc-4083-beeb-216d835effa8","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_rados-ferenc-halalara","timestamp":"2025. február. 27. 08:45","title":"A mesterek mestere: Rados Ferenc halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]