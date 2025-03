Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"47ac2032-edfb-426a-8219-305add274ab1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lemaradt a csomagolásról a magyar nyelvű tájékoztatás.","shortLead":"Lemaradt a csomagolásról a magyar nyelvű tájékoztatás.","id":"20250228_fogyasztovedelem-visszahivas-hianyzo-jeloles-milka-croisant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47ac2032-edfb-426a-8219-305add274ab1.jpg","index":0,"item":"4e0f9c0a-7758-4503-9854-e9786ce954e6","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_fogyasztovedelem-visszahivas-hianyzo-jeloles-milka-croisant","timestamp":"2025. február. 28. 14:08","title":"Visszahívták a Milka egyik croissant-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2da12f-b691-4bac-9919-20b86f270c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök egyik leghangosabb kritikusának számító politikust 10 éve gyilkolták meg. Az állítólagos tetteseket a bíróság elítélte, ám ezzel nem mindegyikük története ért véget.","shortLead":"Az orosz elnök egyik leghangosabb kritikusának számító politikust 10 éve gyilkolták meg. Az állítólagos tetteseket...","id":"20250227_nyemcov-gyilkosok-targyalas-utoelet-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2da12f-b691-4bac-9919-20b86f270c2e.jpg","index":0,"item":"10cb6f15-1192-4d6e-8269-67da8ba72936","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_nyemcov-gyilkosok-targyalas-utoelet-merenylet","timestamp":"2025. február. 27. 17:07","title":"Mi történt Borisz Nyemcov gyilkosaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen az USA-ba közvetlenül és Németországon keresztül is termelnek a hazai gyárak.","shortLead":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen...","id":"20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e11cdea2-9b82-45f8-9c30-f07531692823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 18:51","title":"Magyarországba is belerúgott Trump a vámterveivel, de nem biztos, hogy az EU-nak érdemes visszaütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni lehet, mikor érkezhet.","shortLead":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni...","id":"20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9.jpg","index":0,"item":"ce63c730-edd2-4c83-a1b9-6a1f6d9968a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","timestamp":"2025. február. 27. 14:30","title":"Samsung mobilja van? Kiszivárgott egy lista: ekkor jöhet a következő nagy frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői gárdával – a jelek szerint az új műsorhoz új férfi kell. Közben a kínai egyetem budapesti kampuszáról szóló megállapodás továbbra is érvényben van.","shortLead":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői...","id":"20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a.jpg","index":0,"item":"c0f15557-9b17-47ee-b955-2cca1b5dab75","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 11:40","title":"A Fudan Alapítvány halott, a kínai egyetemi projekt nem teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a belvároson átmasírozó Pride nem szolgálja a gyermekek védelmét”.","shortLead":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a...","id":"20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"fce931b4-5512-4de9-a503-84155ce3a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:50","title":"Bekerül az Alaptörvénybe, hogy a gyermek testi-lelki fejlődéshez való joga minden törvény fölött áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]