[{"available":true,"c_guid":"aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","shortLead":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","id":"20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6.jpg","index":0,"item":"268b7c46-cc48-4e81-a54b-7940b76cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","timestamp":"2025. január. 04. 08:23","title":"Elhagyta Kunhegyes 80 éves volt fideszes polgármesterét a 60 évvel fiatalabb felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","shortLead":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","id":"20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"0764bd4b-96c0-4fbe-873e-964894c711c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Ön szerint mikor lesznek választások? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adc2766-0829-448d-9062-e35686a3f375","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. ","shortLead":"Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. ","id":"20250103_Az-M1-es-egyik-hidjanak-hajtott-egy-teherauto-10-kilometeres-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9adc2766-0829-448d-9062-e35686a3f375.jpg","index":0,"item":"feba1ad3-bb10-4a95-9be2-2f3d6279e037","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Az-M1-es-egyik-hidjanak-hajtott-egy-teherauto-10-kilometeres-sor","timestamp":"2025. január. 03. 17:08","title":"Az M1-es egyik hídjának hajtott egy teherautó, még mindig 10 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt az első idei sorsolás.","shortLead":"Megvolt az első idei sorsolás.","id":"20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115.jpg","index":0,"item":"0efc4046-0444-46de-86ce-ce6d364c41d0","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. január. 04. 20:00","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő távíróberendezések. Emiatt sokan úgy vélik, egy hasonló esemény ma, amikor a technológia jóval nagyobb mértékben átszőtte a mindennapokat, valóságos összeomlást váltana ki a társadalom mindennapi működésében. A kockázat nem nulla, de azért van mivel hűteni a kedélyeket.","shortLead":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő...","id":"20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"13be9c8e-67c4-4416-9b64-d8d5759d6c07","keywords":null,"link":"/360/20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","timestamp":"2025. január. 04. 15:30","title":"Tényleg apokalipszist okozhat egy erős napkitörés? Valójában mekkora veszélyben van a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"5137d34f-f232-4803-8b0d-b0ee18bdb97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","timestamp":"2025. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: Megváltoztak a dolgok, ez vár a Vodafone és a Digi ügyfeleire One név alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","shortLead":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","id":"20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9.jpg","index":0,"item":"38f23673-1bba-4239-9fd6-a963ad034cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","timestamp":"2025. január. 03. 15:22","title":"Otthon ült Mányban, miközben a kártyájával egy olaszországi étteremben fizettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]