[{"available":true,"c_guid":"40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c","c_author":"Mészáros Márton","category":"gazdasag","description":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","shortLead":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","id":"20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c.jpg","index":0,"item":"82252469-23c3-4f53-85c1-16135b1f4770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 05:19","title":"Brutális különbségekre mutat rá a KSH: ahol nincs autógyár, ott szinte semmi nincsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","shortLead":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","id":"20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c.jpg","index":0,"item":"ca62ccb0-aa0c-4b69-9ea5-5360f0cc1a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 19. 07:17","title":"Kilenc hónap után hazatértek az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést végző cég korábban azt közölte, hogy kielemezték az ételmintákat, az eredmény pedig negatív lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ugyanakkor azt írta, hogy ez a vizsgálat csak négy mikróbára terjedt ki, a hatóságok viszont mást is elemeznek.","shortLead":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést...","id":"20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f.jpg","index":0,"item":"8991cd01-632b-4dd2-9087-ecea9bcfc039","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Nagykőrösi rosszullétek: Folyik a vizsgálat, a hatóságok még ellenőrzik a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","shortLead":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","id":"20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b.jpg","index":0,"item":"0ba1ee4b-f8fa-40ad-b2e6-e141856f0e91","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","timestamp":"2025. március. 19. 15:28","title":"Hajós András reagált arra, hogy kihúzta a gyufát a Korda házaspárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]