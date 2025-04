Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","shortLead":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","id":"20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d.jpg","index":0,"item":"9a03fcf3-2435-45a4-a3f8-024ad6c2b0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","timestamp":"2025. április. 01. 10:50","title":"16 kiló speedet foglaltak le a rendőrök egy drogbandánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc87ae2b-3f5b-4bac-8498-dedcf2ff8b4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autópályás fizetésnél két martica van, a főútaknál csak egy. ","shortLead":"Az autópályás fizetésnél két martica van, a főútaknál csak egy. ","id":"20250402_uj-tablakkal-jelzik-az-e-matrica-es-e-utdij-ellenorzest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc87ae2b-3f5b-4bac-8498-dedcf2ff8b4a.jpg","index":0,"item":"c9827813-e5ee-496c-aa59-9e59f6761caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_uj-tablakkal-jelzik-az-e-matrica-es-e-utdij-ellenorzest","timestamp":"2025. április. 02. 07:54","title":"Fontos változás: új táblákkal jelzik az e-matrica és e-útdíj ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","id":"20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a.jpg","index":0,"item":"0983ed29-cc71-41e1-a33a-823236837317","keywords":null,"link":"/elet/20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","timestamp":"2025. április. 01. 10:33","title":"Zöld festékkel kenték össze a Benedek Tibor emlékére készített újpesti falfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék, amiben a mesterséges intelligenciánál lehet próbálkozni. Ami aztán kegyetlenül kiértékeli a dolgot.","shortLead":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék...","id":"20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb.jpg","index":0,"item":"3f0fbc66-b17f-48d5-b8df-8b39f40eae84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 15:03","title":"Újdonság a Tinderen: ChatGPT-vel lehet gyakorolni a flörtölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","shortLead":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","id":"20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856.jpg","index":0,"item":"d05fda6a-6d67-49cf-b12d-e68dd2dd1c4f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","timestamp":"2025. április. 02. 17:51","title":"Austin Butler bújik Patrick Bateman bőrébe az új Amerikai pszichóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","shortLead":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","id":"20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"99c3dc26-2a57-4ef8-a715-72e5afc00ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Az árrésstop olyan üzleti titkokat is leleplezett, amelyek elkeseríthetik a kisboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]