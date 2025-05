Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt, a műveltségi tesztben szereplő példák pedig hasonlítottak a tavalyiakhoz.","shortLead":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt...","id":"20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb.jpg","index":0,"item":"3700e4b4-6e39-4079-bb5b-982a6c90acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:08","title":"A szaktanárt is megizzasztotta a magyarérettségi egyik feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem az övé is.","shortLead":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem...","id":"20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8.jpg","index":0,"item":"67eef3e3-29f7-406d-b8a7-bd6e651d5cfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","timestamp":"2025. május. 06. 16:11","title":"Mácsai Pál: Játszani fogok és rendezni, számomra ez újrakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort miniszterelnököt az Országgyűlés azonnali kérdések órájában, hogy megvan-e még az ország aranytartaléka. A kormányfő állította, saját szemével látta a készletet, és nemrég még megvolt. ","shortLead":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort...","id":"20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203.jpg","index":0,"item":"e59b50c6-6f82-47e8-967d-5fd687c7cb8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","timestamp":"2025. május. 05. 14:07","title":"Orbán Viktor a Parlamentben az újdörögdi gránátbalesetről: Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96dca3-74d2-4e7c-ab94-7787106ba235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész héten esős idő lesz országszerte.","shortLead":"Egész héten esős idő lesz országszerte.","id":"20250504_Jegeso-zivatarok-es-szeles-ido-var-rank-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e96dca3-74d2-4e7c-ab94-7787106ba235.jpg","index":0,"item":"82a88228-2887-4227-a3c9-938e73d38936","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Jegeso-zivatarok-es-szeles-ido-var-rank-jovo-heten","timestamp":"2025. május. 04. 19:04","title":"Jégeső, zivatarok és szeles idő vár ránk jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki Adam Klein, a New York-i Pace Egyetem kommunikációval és médiával foglalkozó tanára a nonprofit Conversation honlapján, amely tudományos igényű elemzéseket közöl.","shortLead":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki...","id":"20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"2c006747-81b4-40b0-ab94-f1467b98ce57","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","timestamp":"2025. május. 05. 07:10","title":"Amerikai médiaszakértő: Trump Orbán forgatókönyvét vette át a sajtó átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert a diákoknak.","shortLead":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert...","id":"20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644.jpg","index":0,"item":"28779749-8f6f-41b4-ad4e-632257cc4ec2","keywords":null,"link":"/elet/20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","timestamp":"2025. május. 05. 09:27","title":"„Ha nekem sikerült, mindenkinek menni fog” – Orbán Viktor, Dobrev Klára és Magyar Péter is üzent az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni a vadonba.","shortLead":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni...","id":"20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da.jpg","index":0,"item":"0feca998-2e64-48e9-9e30-98d861fff39d","keywords":null,"link":"/elet/20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","timestamp":"2025. május. 05. 17:17","title":"Kesztyűbábbal etetik a keselyűfiókát, hogy ne a gondozójához kötődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","shortLead":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f.jpg","index":0,"item":"e89d57fb-94c5-490b-93c8-2e88c305ca62","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 09:53","title":"Az utolsó feladat sokaknak jelenthet problémát, értékes pontokat veszíthetnek – így látták a szaktanárok a matekérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]