Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa43a118-e600-46f8-b2c8-77f4f9b66fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban mutatjuk, mit viselt például Whoopi Goldberg, Demi Moore vagy Diana Ross a divatvilág Super Bowlján. ","shortLead":"Galériánkban mutatjuk, mit viselt például Whoopi Goldberg, Demi Moore vagy Diana Ross a divatvilág Super Bowlján. ","id":"20250506_Met-gala-2025-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa43a118-e600-46f8-b2c8-77f4f9b66fac.jpg","index":0,"item":"424af081-1c4a-4e5c-87bf-5176124380d3","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Met-gala-2025-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 12:27","title":"Ruhaszobrok, uszályok és fekete dandyk: így vonult fel a Met-gálán a celebvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044636ea-b54e-4dd1-868c-f7d6b8b124fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Öt éve dolgoznak a projekten. ","shortLead":"Öt éve dolgoznak a projekten. ","id":"20250506_Ferrari-szintu-szuperautoval-keszul-a-kinai-Great-Wall","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/044636ea-b54e-4dd1-868c-f7d6b8b124fd.jpg","index":0,"item":"ac3a9cf1-675a-484f-ac55-a87e5000adc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Ferrari-szintu-szuperautoval-keszul-a-kinai-Great-Wall","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Ferrari-szintű szuperautóval készül a kínai Great Wall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új tanulmányból. A kutatók 164 ruandai gorilla adatait és viselkedését elemezték.","shortLead":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új...","id":"20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a.jpg","index":0,"item":"71873ca6-9ca4-4359-acd8-15d72100a051","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","timestamp":"2025. május. 06. 16:03","title":"Megfigyelték 164 gorilla viselkedését, az eredmény az emberi viselkedésre is rámutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","shortLead":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","id":"20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"05ecc5db-104a-4a81-9bc6-39678d02728e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","timestamp":"2025. május. 06. 14:12","title":"Százmilliárd eurónyi termékre lengetett be vámot az EU Trumpnak, ha nem sikerül megállapodniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","shortLead":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","id":"20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"3d8d9cae-a759-4d0c-9902-08a9f0ea01da","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","timestamp":"2025. május. 06. 05:23","title":"Orosz jelentések szerint újabb ukrán dróntámadás érte Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Kettévált a hitelpiac az Erste első negyedéves számai szerint: a lakossági hitelezés jelentősen nőtt az első három hónapban, a vállalatok azonban egyelőre nem tartják a lépést. A lakossági érdeklődés viszont nemcsak a kölcsönök, hanem a megtakarítások iránt is jelentősen nőtt.","shortLead":"Kettévált a hitelpiac az Erste első negyedéves számai szerint: a lakossági hitelezés jelentősen nőtt az első három...","id":"20250507_erste-bank-hitel-inflacio-jelasity-radovan-harmati-laszlo-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"3ef93b84-c00b-4d17-adf8-0b5116014333","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_erste-bank-hitel-inflacio-jelasity-radovan-harmati-laszlo-novekedes","timestamp":"2025. május. 07. 14:34","title":"Erste: A lakossági hitelezés és a befektetési kedv is kilőtt az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot választotta, egy bajnoki aranyéremmel a nyakában. De miért éppen most, pályája csúcsán döntött a váltás mellett?","shortLead":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot...","id":"20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a.jpg","index":0,"item":"cb4f31e8-4868-4535-9872-eeb47a4f88c0","keywords":null,"link":"/sport/20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","timestamp":"2025. május. 06. 17:09","title":"Óriási fejetlenség uralkodott Liverpoolban, ez áll a klublegenda távozásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","shortLead":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","id":"20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948.jpg","index":0,"item":"6781a4e3-a7c5-4c2a-bbe8-ac40bfc4f914","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Itt vannak a magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]