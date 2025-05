Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e95e625-c90b-4424-8262-7be1883523d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Allianz, az Alfa és az Union csütörtöki bejelentése után újabb biztosítók jelentették be, hogy lakásbiztosításidíj-korlátozást vállalnak a jövő év közepéig tartó időszakra, megfelelve ezzel a nemzetgazdasági tárca elvárásának.","shortLead":"Az Allianz, az Alfa és az Union csütörtöki bejelentése után újabb biztosítók jelentették be...","id":"20250509_Nagy-Marton-biztosito-biztositas-dij-befagyasztas-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e95e625-c90b-4424-8262-7be1883523d2.jpg","index":0,"item":"262aca10-b720-408a-a651-c5e75421d784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Nagy-Marton-biztosito-biztositas-dij-befagyasztas-emeles","timestamp":"2025. május. 09. 14:38","title":"Nagy Márton célba ért, egyre több biztosító jelenti be, hogy hallgat a kérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07aced0f-8fd7-4697-9862-3435303cb7b7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindketten tagadják a vádat, de a mobiltelefonjaik helyadatai szerint a helyszínen voltak a nagy értékű fa kivágásakor.","shortLead":"Mindketten tagadják a vádat, de a mobiltelefonjaik helyadatai szerint a helyszínen voltak a nagy értékű fa kivágásakor.","id":"20250509_anglia-hadrianus-fala-robin-hood-film-platanfa-kivagas-bunosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07aced0f-8fd7-4697-9862-3435303cb7b7.jpg","index":0,"item":"94d14f9b-3c9a-432e-b70a-234a19af30fd","keywords":null,"link":"/elet/20250509_anglia-hadrianus-fala-robin-hood-film-platanfa-kivagas-bunosseg","timestamp":"2025. május. 09. 15:28","title":"Bűnösnek találták a Robin Hood platánfáját kivágó férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","shortLead":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","id":"20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d.jpg","index":0,"item":"f642235d-341f-4e29-b3b9-55235eeca671","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","timestamp":"2025. május. 08. 15:09","title":"Drónokkal támadja egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai-pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros polgármestere azt írja, kell foglalkozni a témával, és vitatkozni róla, de nem így. A Párbeszéd szerint ők csak a mindenkit érintő kérdésekről kezdeményeztek vitát.","shortLead":"Terézváros polgármestere azt írja, kell foglalkozni a témával, és vitatkozni róla, de nem így. A Párbeszéd szerint ők...","id":"20250509_Soproni-Tamas-Parbeszed-vallasgyalazo-egyhaz-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"5cdcd001-4f8c-4312-9e5c-b719c9c829aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Soproni-Tamas-Parbeszed-vallasgyalazo-egyhaz-plakat","timestamp":"2025. május. 09. 14:18","title":"Soproni Tamás nekiment a Párbeszédnek, felháborodott a „vallásgyalázó” plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh jelentkező mögött a háborút vívó Ukrajna egyik komoly hadiipari beszállítója áll.","shortLead":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh...","id":"20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396.jpg","index":0,"item":"96de3e73-34c4-441f-adfd-9fb3852363e5","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","timestamp":"2025. május. 08. 12:42","title":"Ukrajna egyik fegyverszállítójának adja a Dunaferr hengerművét a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]