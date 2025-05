Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","shortLead":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","id":"20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b.jpg","index":0,"item":"93fa4f0c-f9b4-4194-be26-85880ef48233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","timestamp":"2025. május. 18. 11:57","title":"XIV. Leó pápa beiktatásán fogott kezet Volodimir Zelenszkij és J. D. Vance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","shortLead":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","id":"20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae.jpg","index":0,"item":"083a47b6-ac67-4e95-b192-8d523e322ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","timestamp":"2025. május. 18. 13:12","title":"Rendőrök szabadították ki a dugóból a vajúdó kismamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","shortLead":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","id":"20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"10eb8284-d890-4258-9465-b6652edd0e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","timestamp":"2025. május. 18. 08:31","title":"Biztosította a rendőrség az Andrássy úti mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA bolygóvédelmi programját is veszélybe sodorhatják az amerikai elnök megszorításai, amelyek dominóként dönthetik be az USA kulcsfontosságú űrkutatási programjait.","shortLead":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA...","id":"20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"7e0b67f2-6df2-4324-ad24-25290f01a4f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 08:03","title":"Veszélyes közelségbe ért a „Trump-aszteroida”, de vajon becsapódik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény elleni, vasárnapi tüntetésen. Ott lesz többek között Pankotai Lili, Osváth Zsolt, Lengyel Tamás és Szabó Márton Csoki is.","shortLead":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény...","id":"20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a.jpg","index":0,"item":"ca9aefd2-7a4a-429e-bd69-6b0f5b829e27","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 20:16","title":"Mérő Vera, Pankotai Lili, Osváth Zsolt és Hodász András is felszólal a vasárnapi, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt állítja, hogy a jelentésében megfogalmazottak véleménynek számítanak, ráadásul csak azt írták le, amit korábban már mások is.","shortLead":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt...","id":"20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"d0ad7473-d6c4-477b-b7ea-2f6b946ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","timestamp":"2025. május. 17. 16:53","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszó által ellene indított per megszüntetését kéri a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]