[{"available":true,"c_guid":"edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról választottak ki, hogy egy reklámklipben szerepeljen.","shortLead":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról...","id":"20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441.jpg","index":0,"item":"1e3baffe-b3bd-43e2-8454-e65081f7e49f","keywords":null,"link":"/elet/20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","timestamp":"2025. június. 05. 14:41","title":"Szörnyethalt egy fiatal nő, mert pánikba esve kioldotta magát az ernyőjéből és lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére nem veszélyeztetett senkit, de annál látványosabb volt – a Földről és az űrből nézve is.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére...","id":"20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560.jpg","index":0,"item":"c1c5eb84-c232-4a57-b705-5eb665a4763a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","timestamp":"2025. június. 05. 16:03","title":"Az űrből nézve is káprázatos volt az Etna kitörése – az ESA műholdja kapta lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","shortLead":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","id":"20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6.jpg","index":0,"item":"daf5ccd0-8d01-45fc-8706-d0e561e3e24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","timestamp":"2025. június. 05. 16:15","title":"A nyugdíjak harmada a létminimumot sem éri el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe203b7-4412-4ac0-9cf7-1e4a76cb2db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnöke nem árult el semmi közelebbit arról, hogy pontosan mit mondott vagy mit írt le a volt vezérkari főnök a NATO-értekezleteken. Magyar Péter úgy reagált: „teljes tragikomédiába fulladt Rogánék mai ukránozós, kémsztroris mesedélutánja”.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnöke nem árult el semmi közelebbit arról, hogy pontosan mit mondott vagy mit írt le a volt...","id":"20250605_Kosa-Lajos-elarulta-hogy-mivel-vadoljak-Ruszin-Szendi-Romuluszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbe203b7-4412-4ac0-9cf7-1e4a76cb2db5.jpg","index":0,"item":"2b4bebd5-3dbc-4acc-9ddd-b4f4bff22472","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Kosa-Lajos-elarulta-hogy-mivel-vadoljak-Ruszin-Szendi-Romuluszt","timestamp":"2025. június. 05. 13:58","title":"Kósa Lajos: Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-ülések jegyzőkönyveiből kihagyott dolgokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","shortLead":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","id":"20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d.jpg","index":0,"item":"ccd73e01-3bd1-45e8-bfdc-744de0b5a9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","timestamp":"2025. június. 05. 14:05","title":"A Boszniában körözött Dodik megérkezett Budapestre, és már készült is róla pár közös fotó Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d671bc-9135-4af6-8965-643c2e6dff6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly Budapesten, idén Moszkvában találkoznak az illetékesek. ","shortLead":"Tavaly Budapesten, idén Moszkvában találkoznak az illetékesek. ","id":"20250606_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d671bc-9135-4af6-8965-643c2e6dff6f.jpg","index":0,"item":"34720f93-54c6-41b0-aefe-89fcfbef0969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_","timestamp":"2025. június. 06. 16:06","title":"Oroszország és Magyarország újabb együttműködéseken dolgozik, ősszel lesz a bizottsági ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég legfrissebb rendszereit használja. Van azonban valami, amiről gyanúsan hallgatnak Cupertinóban.","shortLead":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég...","id":"20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"091a1199-ee9d-4207-9bdd-0cc18bca63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","timestamp":"2025. június. 06. 15:03","title":"Kitárta lapjait az Apple: ennyien mondtak igent a cég újításaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","id":"20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1.jpg","index":0,"item":"0d995c87-b41e-4b09-9372-a7b73541eaca","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","timestamp":"2025. június. 06. 13:46","title":"„Ez önöknek nem lehetett túl kellemes nap” – Donald Trump ismét magát hozta, amikor vendégül látta a német kancellárt a D-nap évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]