[{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos tudás. Ezért időről időre érdemes felfrissíteni azt.","shortLead":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos...","id":"20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645ad16a-2756-42e9-99e3-6a4a22f8556e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:41","title":"Emlékszik még a rendőri karjelzések jelentésére? Sokat segít ez a rövid videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább a Sargentini-jelentés miatt nem kell most magyarázkodnia.","shortLead":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa, melyet a Nagy Magellán-felhő bekebelezett – állapították meg az ausztrál Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) csillagászai.","shortLead":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa...","id":"20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650c66c9-23c9-425e-8d62-5839e92d2a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:03","title":"Megfejtették az űrbéli Magellán-felhők nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított útnak az amerikai űrhivatal.","shortLead":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított...","id":"20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c4ead-af5f-4553-b268-e311ba5a2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:03","title":"Megjöttek az elsők képek a NASA szondájától, amely lakható bolygók után kutat a végtelen űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt döntött úgy, hogy vizsgálatot indít Szlovákiában.","shortLead":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt...","id":"20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56c6bb-ddf1-465c-a97d-e14f8756754d","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Megfelelt a jogállamisági vizsgán Pozsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett van. A Pew Research Center tíz államra kiterjedő felmérése szerint a befogadás átlagos támogatottsága 77 százalék, Magyarországon viszont csupán 32 százalék.



","shortLead":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett...","id":"20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4b961-ad10-4ea7-98b3-ad18369e36b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:10","title":"Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós támogatási előlegeket, amiket a kormány még a választások előtt osztogatott szét. ","shortLead":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós...","id":"20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537b4d2-f826-4328-9981-ddbad030272b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:22","title":"Visszakéri a kormány a választások előtt szétosztott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]