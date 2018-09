Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Fókusznak beszélt arról, hogyan közölték vele, hogy fia meghalt, és arról is, mit gondol a fehér Mercedest vezető M. Richárdról, aki házi őrizetben van ugyan, de ugyanúgy éli életét, mint a tragédia előtt.","shortLead":"A férfi a Fókusznak beszélt arról, hogyan közölték vele, hogy fia meghalt, és arról is, mit gondol a fehér Mercedest...","id":"20180920_Amikor_duhos_vagyok_az_elkovetore_a_bokszzsakot_szoktam_verni__megszolalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_edesapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc387d01-d4a1-43fb-820e-57f1a1c7f0f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Amikor_duhos_vagyok_az_elkovetore_a_bokszzsakot_szoktam_verni__megszolalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_edesapja","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:00","title":"\"Amikor dühös vagyok az elkövetőre, a bokszzsákot szoktam verni\" – megszólalt a Dózsa György úti baleset áldozatának édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","shortLead":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","id":"20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6b3fde-09f4-4af2-a916-741ca63ff867","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:37","title":"Elnevezték a dombot a Bud Spencer parkban, könnyű kitalálni, hogy kiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tesztelje!","shortLead":"Tesztelje!","id":"20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad59d17-37f1-49cf-abdd-0150031d8629","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:26","title":"Mennyire emlékszik a magyar és a világirodalom legütősebb kezdőmondataira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína Oroszországtól vásárolt harci repülőket és rakétákat.","shortLead":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína...","id":"20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631191-ad3b-4f1a-a7e6-e304b0962e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:42","title":"Kína dühbe gurult a legújabb amerikai szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","shortLead":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","id":"20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8f9f5e-d9dd-4173-a4bb-e2992dd0bf56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:01","title":"A brit miniszterelnök szerint holtpontra jutottak a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5 százalékuk vált évente kedvezőbb termékre. Pedig minél régebbi egy számla, annál nagyobb az esély rá, hogy találni a piacon olcsóbbat, mert a bankok a vevőcsalogató akcióikat idővel kifuttatják, díjaikat pedig apránként növelik. A tét egy átlagos ügyfél esetében évente akár 30-40 ezer forint is lehet.","shortLead":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5...","id":"20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f88dc-b32c-4a08-a51c-0fd6de37f42b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Akar két óra alatt húszezer forintot keresni? Akkor miért nem teszi meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]