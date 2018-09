Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a HírTV Péntek9 c. műsorában volt vendég, itt beszélt elsősorban a demográfiai problémákról, de szó volt Tízparancsolatról, férfiakról, nőkről és családról is.

Arra a kérdésre, hogy miért érzik az emberek folyton rossznak az egészségügyet, a miniszter azzal válaszolt, hogy nem csak hazánkban, hanem mindenütt, és nem csak most, hanem mindig annak érzik.

Az orvos és ápolónők vándorlása globális jelenség: a németek mennek Amerikába, magyarok Németországba, hozzánk meg jönnek az erdélyiek. De ő ismer olyan perzsát, arabot is, akik itt praktizálnak, mert Magyarország „kívánatos orszgá.”

Az őt személyesen ért „Tízparancsolatos” támadásra reagálva – amikor azt mondta, annak betartásával a halálos betegségek többsége elkerülhető lenne –, most elmondta, lehet, hogy valóban nincs igaza. Nem 70-80, hanem 90 százalékban lehet ugyanis megelőzni a betegségeket a Tízparancsolat által. Az a népegészségügyi program, mondta, amit most a minisztérium összeállított, az a Tízparancsolatból következik.

A Tízparancsolat egy közel tökéletes népegészségügyi program.

Emlékeztetett: a mózesi törvények nem pusztán vallási törvények, hanem eleve azzal a céllal jöttek létre, hogy általános alapszabályokkal lássa el a népet. Az első „népegészségügyi programként” is felfogható. Miután minden további törvény alapja is ez, az őt ért vád logikátlan és elfogult, egyúttal tudománytalan.

Ismét hangsúlyozta, a család szerinte – és a kormány szerint is – egy férfi és egy nő házassága, gyerekekkel. Kásler szerint a nemzetnek is ez a legjobb, ezért a kormány is ezt az együttélési formát támogatja.

Nagy pillanata a műsornak, amikor megkérdezik a minisztertől, igaz-e, amit barátai állítanak róla, hogy ő az utolsó polihisztor a Földön. Ez azért túlzás, vallja be a miniszter, de azért igyekszik.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni:

(HírTV)