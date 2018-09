Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c81d729-b285-4a2b-ad8a-e6c90e971171","keywords":null,"link":"/elet/201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:30","title":"Várható élettartam: alig javultak az elmúlt ciklusban az élethosszkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás. A győztes, Demagógia című plakáton egy billentyűzet, amin az s, o, r betűk nagyon lekoptak. Ugye megfejti az üzenetet? \r

\r

","shortLead":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás...","id":"20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc654d-742b-4f20-bb31-00a09f26bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:22","title":"Stróman-szuperhős Mészáros és Bajszos János a plakátokon – csak azért is megnyílt az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","shortLead":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","id":"20180923_Papirrendor_az_M6oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9b606-53d3-486c-99d1-5a54174f66f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_Papirrendor_az_M6oson","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:28","title":"Elképesztő trükkel próbálják lelassítani az M6-oson az autósokat - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108","c_author":"Volvo","category":"brandcontent","description":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak olyan élethelyzetek, amikor a négy kerékre szükségünk van, ezzel a pár aprósággal minden nap tehetünk a bolygónkért és ökológia lábnyomunk csökkentéséért. ","shortLead":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak...","id":"20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319fe37-a252-48d3-ac5a-982b2b24f80c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:19","title":"Ha ezeket betartja, felére csökkentheti ökológiai lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten a Facebook.","shortLead":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten...","id":"20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336b560-e72f-4c39-826e-e9865fc9b7a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:03","title":"Nagy bejelentésre készül a Facebook jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto Wagner, a modern építészet előfutára és Bécs arculatának egyik megálmodója.","shortLead":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto...","id":"201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31826494-45e7-4959-8a8b-3cf0ce734bdb","keywords":null,"link":"/kultura/201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:00","title":"A pesti Országház nem neki jutott, de Bécs nem így nézne ki nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","shortLead":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","id":"20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb780cf-186b-40a9-82a6-82d2e7606f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"Néma francia gép miatt riasztották a honvédségi Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]