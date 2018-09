Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint 18 millió autót adtak el, ami 3,5 százalékos bővülés a tavalyi azonos időszakhoz képest. ","shortLead":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint...","id":"20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3448301-9967-4865-b364-408d9f9b15dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:34","title":"Száguld a kínai autópiac a második félévben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában. A meccs után rendbontás tört ki.","shortLead":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában...","id":"20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe4ead-c378-4f5d-a266-120772870f9c","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:54","title":"„A mi sportunk nem háború” – megszólaltak a jégkorongbalhé után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva semmilyen más projekt nem hozott nekik (elég) pénzt.","shortLead":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva...","id":"20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae3b858-3329-4fce-8408-319e9033e800","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:33","title":"Csődbe ment a stúdió, amelyik Trónok harca, The Walking Dead és Batman játékokat is csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","shortLead":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","id":"20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6093dcae-5d19-4118-b5d3-0cad14c99289","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:32","title":"Eloltották a kelenföldi raktártüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","shortLead":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","id":"20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822e688-8ce8-4b36-9474-1d85243f7d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:22","title":"Elbúcsúzhatunk a 400 forint alatti benzintől, ha igazuk lesz Matolcsyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","shortLead":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","id":"20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14597e1c-6b51-487e-9ce5-4b1d5cbda289","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:39","title":"Ismét győzött a fiatal Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több mint tíz emu szándékos halálra gázolásával vádolt ausztrál fiatalember szerint autózás közben még vicces dolognak tartotta a madarak levadászását. Jacob McDonald most viszont már nem tartja humorosnak az esetet: számtalan halálos fenyegetést kapott, s hosszú börtönre is ítélhetik.","shortLead":"A több mint tíz emu szándékos halálra gázolásával vádolt ausztrál fiatalember szerint autózás közben még vicces...","id":"20180923_Megvan_az_emugyilkos_s_mar_nem_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372dcc0-5d7b-4aac-802c-b8278b87e5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megvan_az_emugyilkos_s_mar_nem_nevet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:05","title":"Megvan az emu-gyilkos, s már nem nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b2eb91-29ce-4302-bfb9-4f8af56c8655","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]