[{"available":true,"c_guid":"262762ca-38de-4910-8e14-6a2928385e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","shortLead":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","id":"20180925_Ra_lehete_kenyszeriteni_arab_legitarsasagot_arra_hogy_felvegyen_egy_izraeli_utast","title":"Rá lehet-e kényszeríteni arab légitársaságot arra, hogy felvegyen egy izraeli utast?"},{"available":true,"c_guid":"1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","shortLead":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","id":"20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","title":"640 lóerő már elég lesz a Porsche Cayenne divatterepjáróba?"},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","shortLead":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette.  ","shortLead":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most megvásárolt cégükben, a közös képviselője pedig Oltyán.","id":"20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","title":"G7: A KDNP-s Oltyán szava döntő az Index-környéki ügyekben"},{"available":true,"c_guid":"f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","shortLead":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","id":"20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","title":"Fehér delfint láttak a Temzében – videó"},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért"},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből – videó"},{"available":true,"c_guid":"5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval kapcsolatban, az állami iskola sikerjelentést tett közzé.","shortLead":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval kapcsolatban, az állami iskola sikerjelentést tett közzé.","id":"20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","title":"A Klik még büszke is a KRÉTA-ra, amitől a legtöbben a hajukat tépik"}]



