[{"available":true,"c_guid":"150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff3a73-8a30-4dfd-872a-9c332480474b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:25","title":"A fapadosnál is fapadosabb lehet a kecskeméti repülőtér, hiába szán rá milliárdokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953ef1c6-9c59-4012-ac25-55aa01ad59aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak hegyi hadgyakorlatok miatt mentek oda.","shortLead":"Csak hegyi hadgyakorlatok miatt mentek oda.","id":"20180926_Ukran_katonai_pancelosokat_lattak_Karpataljan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953ef1c6-9c59-4012-ac25-55aa01ad59aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2aa57c-ff5b-4e28-95ed-850e3b523087","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Ukran_katonai_pancelosokat_lattak_Karpataljan__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:15","title":"Ukrán katonai páncélosokat láttak Kárpátaljan - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétmilliárd forintnyi pluszpénzről van szó. A három évig tartó felújítás így akár 18 hónap alatt megvalósulhat. ","shortLead":"Hétmilliárd forintnyi pluszpénzről van szó. A három évig tartó felújítás így akár 18 hónap alatt megvalósulhat. ","id":"20180926_Es_akkor_a_kormany_elohuzott_egy_valag_penzt_a_Lanchid_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903c7df-e4c8-4b8c-9172-463908d76d90","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Es_akkor_a_kormany_elohuzott_egy_valag_penzt_a_Lanchid_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:35","title":"És akkor a kormány előhúzott egy rakás pénzt a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa24885-79d4-4cc7-b6e8-ae211403e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Retro Rádió komolyan veszi a küldetését: nemcsak a Poptarisznyát, hanem a legendás Három kívánságot is újraéleszti. Igaz, ez utóbbi korábban tévéműsor volt, de legalább Dévényi Tibor marad a műsorban.","shortLead":"A Retro Rádió komolyan veszi a küldetését: nemcsak a Poptarisznyát, hanem a legendás Három kívánságot is újraéleszti...","id":"20180926_Breking_visszater_Tibi_bacsi_es_a_Harom_kivansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa24885-79d4-4cc7-b6e8-ae211403e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e18d78-0a5f-4695-b0fe-6e34cb86029e","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Breking_visszater_Tibi_bacsi_es_a_Harom_kivansag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:26","title":"Bréking: Visszatér Tibi bácsi és a Három kívánság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint, a tervezett MTK Sportváros versenyközpontot a klub állami támogatásból ettől függetlenül megépítheti.



","shortLead":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint...","id":"20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf92ae-39f8-4b52-8e50-df8376be4c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Nem készülnek el a sportlétesítmények a Maccabi játékokig, de az MTK Sportvárosa így is épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már a természetes fogyás.","shortLead":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már...","id":"20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b378043f-95ab-41c9-a95f-d07209a33055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:35","title":"Eddig nem jött be a kormány terve, egyre kevesebb gyerek születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]