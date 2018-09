Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jelentős változtatásokat” tervez a Starbucks, és ebben egy komoly létszámleépítés is szerepet játszik.","shortLead":"„Jelentős változtatásokat” tervez a Starbucks, és ebben egy komoly létszámleépítés is szerepet játszik.","id":"20180926_Megcsinaltak_a_vilag_legmenobb_kavezojat_a_befektetoknek_ez_sem_eleg_fejeket_kovetelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a19630-d138-437a-b689-2d2061e76c09","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Megcsinaltak_a_vilag_legmenobb_kavezojat_a_befektetoknek_ez_sem_eleg_fejeket_kovetelnek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:45","title":"Megcsinálták a világ legmenőbb kávézóját, a befektetőknek ez sem elég, fejeket követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.","shortLead":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva...","id":"20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9d5ff4-f209-4f16-ae16-91eb0a3a4e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:03","title":"Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok Háza körül kialakult vita.","shortLead":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok...","id":"20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f1473-f50f-4e66-8c9d-43e0638bb434","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Magyar Idők: Garanciát jelent a Mazsihisz kihagyása egy \"vonzó\" Sorsok Házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0eecf2-9989-4fb8-bc9b-f7676b3ffa31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23 éves Veronika Didusenko csupán néhány napig örülhetett a szépségkirálynőként elnyert koronájának, mert az ékszert és a címet a Miss Ukrajna megnyerése után elvették tőle. Kiderült ugyanis, hogy elvált és édesanya, ilyen nők pedig nem indulhatnak a megmérettetésen.","shortLead":"A 23 éves Veronika Didusenko csupán néhány napig örülhetett a szépségkirálynőként elnyert koronájának, mert az ékszert...","id":"20180926_Elvalt_es_edesanya_e_ket_fobun_miatt_foszttottak_meg_koronajatol_az_ukran_szepsegkiralynot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0eecf2-9989-4fb8-bc9b-f7676b3ffa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54efc436-2f3e-4d50-a067-cead739f126a","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Elvalt_es_edesanya_e_ket_fobun_miatt_foszttottak_meg_koronajatol_az_ukran_szepsegkiralynot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:13","title":"Elvált és édesanya: e két főbűn miatt fosztották meg koronájától az ukrán szépségkirálynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome legfrissebb verziójában a Google \"titokban\" mindenkit beléptetett a böngészőbe. A felhasználók felháborodása után a Google úgy döntött: októbertől bárki kikapcsolhatja majd ezt a lehetőséget.","shortLead":"A Chrome legfrissebb verziójában a Google \"titokban\" mindenkit beléptetett a böngészőbe. A felhasználók felháborodása...","id":"20180927_google_chrome_69_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167aa5ee-31c8-4dfe-83de-d7923ac9d512","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_google_chrome_69_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"Visszavonja a Google a Chrome böngésző új funkcióját, miután sokakat felháborított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak a végzettséget igazoló papírokkal kapcsolatban. Szürreális történetek következnek.\r

","shortLead":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak...","id":"20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28556c23-14fc-4a92-9094-f31a47f82c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:51","title":"Burkolhat-e a burkoló? Így packáznak a kkv-kal a kormányhivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","shortLead":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","id":"20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab2dae-ecb7-4778-987e-1c28af180b34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Bruttó 220 ezer forint alatt nem lesznek eladók a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180926_Igy_nez_ki_a_20_ezer_forintos_trukk_a_6os_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b1b6c-2e2e-43d7-901b-94f74a74ecd4","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Igy_nez_ki_a_20_ezer_forintos_trukk_a_6os_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:19","title":"Így néz ki a 20 ezer forintos trükk a 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]