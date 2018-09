Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú lábbeliket. ","shortLead":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú...","id":"20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4629a-8617-423e-80b7-9db755e2d858","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:30","title":"Mostantól férfiaknak is készít magas sarkút a híres cipőtervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120 étterem várja október 8-14. között az előzetesen regisztráló vendégeket 3 fogásos 3300, illetve 4900 forintos prémium menükkel.\r

fogyaszthatnak el. A résztvevő éttermek között most először a Stílusos Vidéki Éttermiség tagjai is

","shortLead":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120...","id":"20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb29a76-5330-4c15-91f2-325a7d3ee594","keywords":null,"link":"/elet/20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:17","title":"XV. Országos Étterem Hét – stílusosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","shortLead":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","id":"20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac79620b-1415-4e64-8649-23198df73ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:28","title":"Leomlott a börtön fala, több száz rab meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A traffipax szerinti 338 km/h, azért már elég húzós.","shortLead":"A traffipax szerinti 338 km/h, azért már elég húzós.","id":"20180928_gyorshajtas_ausztria_porsche_911_gt3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d969b7-3b16-4092-a77a-a5bd0d8378d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_gyorshajtas_ausztria_porsche_911_gt3","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:39","title":"Nem követendő példa, de megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kedden délután fedezték fel a Facebook fejlesztői azt a rendszerhibát, amely a vállalat közlése szerint közel 50 millió felhasználót érinthet rosszul. Ha önt is arra kérte pénteken a Facebook, hogy jelentkezzen be újra a rendszerbe, jó eséllyel az ön fiókja is érintett a támadásban.","shortLead":"Kedden délután fedezték fel a Facebook fejlesztői azt a rendszerhibát, amely a vállalat közlése szerint közel 50 millió...","id":"20180928_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616aca94-d4aa-45b8-955b-434142dd66d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:44","title":"Kikapcsoltak egy Facebook-funkciót, mert kiderült, hogy valaki 50 millió fiókhoz férhetett hozzá általa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és jelentős a károkozása is. Volna itt dolga a baloldalnak: ugyanaz, mint mindig a történelemben. Tóta W. Árpád sorozatzáró gondolatai.","shortLead":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és...","id":"20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95437554-9afc-428d-a396-5e1ab7f88dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:00","title":"A Nemzet napszámosa: Munka hadának a lépése dobog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba. A vétlen sofőr meghalt.","shortLead":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba...","id":"20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20178cec-e179-4c98-aa1b-97329c4a6370","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Itt egy újabb videó arról, miért veszélyes vezetés közben a telefonunkkal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]