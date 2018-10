Ha bevettük magunkat egy környékre, nem költözünk – elképesztően rugalmatlanok a lakásvásárlók

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","shortLead":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","id":"20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90f325-0a03-4329-8459-61ef02c48a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:52","title":"Csak kocsikázni akart, ezért részegen ellopott egy kisteherautót, és sorra szegte a szabályokat egy 15 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","shortLead":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","id":"20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38090dc-4835-4169-9c04-379e6a6e7824","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","timestamp":"2018. október. 01. 06:15","title":"Semmit sem sikerült eldöntenie a Macedónia nevéről szóló népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","shortLead":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","id":"20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3406e3e-8a56-49e2-8a5f-af889ae8c8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:56","title":"Lángol az ősgyep a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d013c9-5e85-4b32-8232-e625d028e82f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vitába torkollott a Recep Erdogan török államfő tiszteletére adott berlini díszvacsora. A diplomatikus viselkedéssel szakító Frank-Walter Steinmeier német államfő ugyanis arról beszélt, hogy Törökországban romlik a demokrácia és az emberi jogok helyezte, amire a sértődött vendég azzal válaszolt, hogy a németek több ezer terroristát bujtatnak. Erdogan október 8-án Orbán Viktor vendége lesz, akkor aligha kell hasonlótól tartania.","shortLead":"Vitába torkollott a Recep Erdogan török államfő tiszteletére adott berlini díszvacsora. A diplomatikus viselkedéssel...","id":"20180929_Nagyon_rossz_hangulatura_sikerult_Erdogan_berlini_diszvacsoraja_nalunk_majd_jobb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d013c9-5e85-4b32-8232-e625d028e82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bb7a79-aeb5-47fc-8240-0332453f2c06","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Nagyon_rossz_hangulatura_sikerult_Erdogan_berlini_diszvacsoraja_nalunk_majd_jobb_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:50","title":"Nagyon rossz hangulatúra sikerült Erdogan berlini díszvacsorája, nálunk majd jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7743f2eb-4669-459c-806a-2441dab7fbed","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vadat gázolt egy személyautó szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Vadat gázolt egy személyautó szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi...","id":"20180929_vadgazolas_baleset_nyirbator_piricse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7743f2eb-4669-459c-806a-2441dab7fbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9524ae92-ce38-4462-8b07-fdea31962727","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_vadgazolas_baleset_nyirbator_piricse","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:42","title":"Vadat gázolt egy személyautó Szabolcsban, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]