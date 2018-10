Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","shortLead":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","id":"20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8789ba-3341-41e5-930b-7190904ef2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","timestamp":"2018. október. 03. 09:31","title":"A szexuális zaklatással vádolt Trump kigúnyolta a nőt, aki szexuális zaklatással vádolja a jelöltjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását is alááshatja.","shortLead":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását...","id":"20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb598e95-7978-44cd-8174-b4626fe0adab","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","timestamp":"2018. október. 04. 08:02","title":"Terjed az ebola, abba kell hagyni a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával vizsgálódik.","id":"20181004_rendorsegi_ugy_lett_a_szombathelyi_tomeges_megbetegedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecea1b8-6d02-411c-8ffe-44292951634e","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_rendorsegi_ugy_lett_a_szombathelyi_tomeges_megbetegedesbol","timestamp":"2018. október. 04. 10:17","title":"Rendőrségi ügy lett a szombathelyi tömeges megbetegedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783ab806-dba7-41a9-a66e-e00ad906065f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Barcelona 4-2-re győzött a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójának szerdai rangadóján.","shortLead":"A Barcelona 4-2-re győzött a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójának szerdai...","id":"20181004_barcelona_tottenham_napoli_liverpool_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783ab806-dba7-41a9-a66e-e00ad906065f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f471b3c-0bbc-4a82-bda0-54be53accfc6","keywords":null,"link":"/sport/20181004_barcelona_tottenham_napoli_liverpool_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 04. 06:18","title":"Óriási meccsen nyertek Messiék, Nápolyban botlott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem kampányolok az akkor, frissen kitalált ellenzéki főpolgármester-jelöltnek.","shortLead":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem...","id":"20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d5fde-c1a8-4523-9bdf-cdc339443936","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","timestamp":"2018. október. 02. 17:04","title":"Ceglédi: Ki a jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","shortLead":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","id":"20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd80638-88fe-4615-bcfd-8b69f04105ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","timestamp":"2018. október. 04. 06:25","title":"Blikk: A szakértői jelentés szerint nem erőszakolták meg a soroksári gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c87ffd4-e605-4ea6-9227-39b8311e8ec2","c_author":"Kánai András","category":"tudomany","description":"Most kellene utat mutatni, felvillantva nemcsak az optimista, hanem a pesszimista verziót is. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindító cikkéhez.","shortLead":"Most kellene utat mutatni, felvillantva nemcsak az optimista, hanem a pesszimista verziót is. Hozzászólás Bojár Gábor...","id":"20181003_A_veg_nelkuli_forradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c87ffd4-e605-4ea6-9227-39b8311e8ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8932a32a-6e73-4b73-8e8b-2bafa334495f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_A_veg_nelkuli_forradalom","timestamp":"2018. október. 03. 10:20","title":"A vég nélküli forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]