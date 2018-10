Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt az újdonság.","shortLead":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt...","id":"20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3395a9a2-a02f-41d4-8734-d34a3da8da32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","timestamp":"2018. október. 03. 12:03","title":"Back to Black: erős új laptopokat mutatott be a Microsoft, de van itt még más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok...","id":"20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66126788-12e1-4a81-9916-90dd70ef56a3","keywords":null,"link":"/sport/20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","timestamp":"2018. október. 03. 21:14","title":"Neymar triplával vezette győzelemre a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bcb58e-5b22-4d7f-b5ed-167ef501d59d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Celebesz szigetén kitröt Soputan legutóbb 2016-ban volt aktív.","shortLead":"A Celebesz szigetén kitröt Soputan legutóbb 2016-ban volt aktív.","id":"20181003_Negy_kilometeres_fustfelhovel_tort_ki_egy_vulkan_Indoneziaban__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8bcb58e-5b22-4d7f-b5ed-167ef501d59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444e5ff-e702-48dd-aef1-a123d2079c3a","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Negy_kilometeres_fustfelhovel_tort_ki_egy_vulkan_Indoneziaban__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 08:37","title":"Négy kilométeres füstfelhővel tört ki egy vulkán Indonéziában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","shortLead":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","id":"20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700357de-5aaa-45e2-b4d6-602533881428","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","timestamp":"2018. október. 04. 16:43","title":"Szél és Szabó kicsit elfelejtette, hogy kilépett az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","shortLead":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","id":"20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b857c11f-3afb-456c-affc-2da15a02b534","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Nem kap minden nyugdíjas 18 ezer forint nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani a magyar-ukrán vitát – mondta egy budapesti konferencián David Cornstein amerikai nagykövet. Brit kollégája, Iain Lindsay is felszólalt, s azt sürgette, hogy Budapest és Kijev kétoldalú tárgyalásokon találjon megoldást az Ukrajna euroatlanti integrációját akadályozó nézeteltérésekre.","shortLead":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani...","id":"20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd93ee7-700a-4bd8-b923-3a5fd87a12b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","timestamp":"2018. október. 03. 20:03","title":"Az amerikaiak és a britek látványosan sürgetik az ukrán-magyar vita lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag pontosan tudjuk. Hogy miként fogjuk ellátni, bizonyos rutin után ezt is nagyjából sejtjük. De hogy miért is csináljuk napról napra ezt az egészet, már jóval nehezebb megmondani. ","shortLead":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag...","id":"20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744178cf-5a20-423b-a909-f754948e0e30","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","timestamp":"2018. október. 04. 12:15","title":"Miért jobb hely a világ velünk, mint nélkülünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]