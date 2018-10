Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt, hogy hangulatjelentéseket írjon.","shortLead":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt...","id":"20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91dc834-fa4c-4c9f-b90f-e6244f615263","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 19:30","title":"MSZMP-tag volt a Sargentini-jelentést lekommunistázó nagykőrösi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani a magyar-ukrán vitát – mondta egy budapesti konferencián David Cornstein amerikai nagykövet. Brit kollégája, Iain Lindsay is felszólalt, s azt sürgette, hogy Budapest és Kijev kétoldalú tárgyalásokon találjon megoldást az Ukrajna euroatlanti integrációját akadályozó nézeteltérésekre.","shortLead":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani...","id":"20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd93ee7-700a-4bd8-b923-3a5fd87a12b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","timestamp":"2018. október. 03. 20:03","title":"Az amerikaiak és a britek látványosan sürgetik az ukrán-magyar vita lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról, majd üzent is a kormánynak.","shortLead":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról...","id":"20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c876007-28e5-46ea-b18a-2826bc63d638","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Szél Bernadett videója után azonnal meg is csinálták a fóti gyermekotthon kazánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bedba-a8d3-4808-8222-e1692fa3c3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyban játszottak, napi több száz telefonszámot hívtak fel.","shortLead":"Nagyban játszottak, napi több száz telefonszámot hívtak fel.","id":"20181002_Nevsor_szerint_haladva_szedtek_aldozataikat_a_XVIII_keruleti_unokazos_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452bedba-a8d3-4808-8222-e1692fa3c3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4a0184-3096-42c8-b606-7c8d0fcb451a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nevsor_szerint_haladva_szedtek_aldozataikat_a_XVIII_keruleti_unokazos_csalok","timestamp":"2018. október. 02. 12:48","title":"Névsor szerint haladva szedték áldozataikat a XVIII. kerületi unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájának második fordulójában, amelyben a Juventus sima, 3-0-s sikert aratott a svájci Young Boys felett.","shortLead":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim...","id":"20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70339858-f200-4fdb-9e10-9ad4821f6314","keywords":null,"link":"/sport/20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Szalaiék megizzasztották a Cityt, Dybala jól pótolta Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","shortLead":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","id":"20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd80638-88fe-4615-bcfd-8b69f04105ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","timestamp":"2018. október. 04. 06:25","title":"Blikk: A szakértői jelentés szerint nem erőszakolták meg a soroksári gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adae06f9-3013-42e7-b233-59ace9d3ad5a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ingvar Kamprad a világ egyik leggazdagabb embere volt, hagyatékának egy részét jótékony részre kell fordítani. ","shortLead":"Ingvar Kamprad a világ egyik leggazdagabb embere volt, hagyatékának egy részét jótékony részre kell fordítani. ","id":"20181002_Meses_vagyon_ennyit_hagyott_hatra_az_IKEA_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adae06f9-3013-42e7-b233-59ace9d3ad5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ea6d5-1452-40bc-afaf-715838e508e1","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Meses_vagyon_ennyit_hagyott_hatra_az_IKEA_alapitoja","timestamp":"2018. október. 02. 18:40","title":"Mesés vagyon: ennyit hagyott hátra az IKEA alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]