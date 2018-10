Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle a tiszteletbeli kanadai állampolgárságot, amit korábban neki ítéltek.","shortLead":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle...","id":"20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd7c63-c126-4b7d-a05b-340758f3673c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","timestamp":"2018. október. 03. 05:17","title":"Megfosztották kanadai állampolgárságától a mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA szűrőjén mindenesetre fennakadt.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA...","id":"20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5e733c-caa2-49f4-a922-d61b7034ae6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","timestamp":"2018. október. 02. 13:04","title":"Itt az MTA által a gender miatt kigolyózott tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","shortLead":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","id":"20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f575dbc-73f9-4010-b5de-cdd5850d8e02","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","timestamp":"2018. október. 02. 18:02","title":"Tengervizet akart lopni, hogy eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","shortLead":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","id":"20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2b98e-1db8-4df6-9176-b540bd36139c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","timestamp":"2018. október. 02. 14:15","title":"Már messziről lehetett érezni a kender szagát a kozármislenyi férfi tanyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","shortLead":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","id":"20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6f29-8aba-4e6d-857a-303f11a76271","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ízlések és pofonok különbözők, de bizonyos dolgokban meglehetős a konszenzus. Például a lángosban, hogy milyennek kell lennie, és hol érdemes sorba állni érte. A lángos rajongók az idén is megszavazták, kik a legjobbak. ","shortLead":"Ízlések és pofonok különbözők, de bizonyos dolgokban meglehetős a konszenzus. Például a lángosban, hogy milyennek kell...","id":"20181002_Ahol_a_legkiralyabb_langosokat_sutik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ac41c-6438-4590-b6ed-d99c2a61ddb2","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Ahol_a_legkiralyabb_langosokat_sutik","timestamp":"2018. október. 03. 08:16","title":"Ahol a legkirályabbak a lángosok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak, hogy létezik.","shortLead":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak...","id":"20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64399432-a85f-4303-bd32-c4f406117785","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","timestamp":"2018. október. 03. 21:03","title":"Űrtörténeti videó: 60 másodpercbe sűrítette minden fontos pillanatát a 60 éves NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]