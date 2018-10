Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy felhatalmazással működő, erős állam rosszallásával küzd olykor az alternatív iskola, de vezetője nem fél, mert minden törvényi változáshoz tudtak eddig alkalmazkodni. Az e heti HVG Portréjában Horn Györggyel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy...","id":"20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523a0be1-17de-4f48-911e-1c53d669d0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","timestamp":"2018. október. 03. 11:49","title":"„A NER elitje inkább az egyházi iskolákat preferálja, a miénk túl szabad számukra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. A vadonatúj technológiák előnyeit kihasználva mutatják be a modern munkahelyeket, hogy a jelentkezők őket válasszák az október 3-4-i HVG Állásbörzén a budapesti Papp László Sportarénában.","shortLead":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra...","id":"20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f83ec-4ab3-4a19-96c7-20fb0a983dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","timestamp":"2018. október. 02. 17:55","title":"Harci játékokkal és hologramokkal édesgetnék magukhoz a cégek az új munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan prémium márkája. ","shortLead":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan...","id":"20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b304b0-ea65-4c7b-9ba6-cc77d067d68f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","timestamp":"2018. október. 03. 11:21","title":"Valódi F1-technikát hoz a közutakra ez az új, vad Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról alkotott nézeteit fejti ki a világhírű fizikus. ","shortLead":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról...","id":"20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a3c18f-abda-4331-9353-35232015a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","timestamp":"2018. október. 04. 07:02","title":"Elővették Einstein legendás, kézzel írt Isten-levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","id":"20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffe0a5a-159e-4fff-97b2-758c5a0f9615","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","timestamp":"2018. október. 02. 17:47","title":"A Jobbik is feljelenti a luxusrepülőző Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor válogathatja meg az ember az utastársait, ha harminc éve Vidi-drukker, mondta a műsorvezető.","shortLead":"Csak akkor válogathatja meg az ember az utastársait, ha harminc éve Vidi-drukker, mondta a műsorvezető.","id":"20181003_Sebestyen_Balazs_Orban_luxusrepulesen_poenkodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34e0f48-21f7-4ae2-8639-c5b049f85a75","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sebestyen_Balazs_Orban_luxusrepulesen_poenkodott","timestamp":"2018. október. 03. 16:33","title":"Sebestyén Balázs Orbán luxusrepülésén poénkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","shortLead":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","id":"20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d985c27e-f70d-41ec-ba60-3879fa1ef411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","timestamp":"2018. október. 04. 05:47","title":"2 ezer óvodát épít és újít fel a kormány 2020-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]