Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portugál klasszis közleményt adott ki, nyugodtan várja a vizsgálatok lezárultát.","shortLead":"A portugál klasszis közleményt adott ki, nyugodtan várja a vizsgálatok lezárultát.","id":"20181003_cristiano_ronaldo_nemi_eroszak_tagadja_a_vadakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011f3edf-b76d-4534-b3d9-1fdac244d0e7","keywords":null,"link":"/elet/20181003_cristiano_ronaldo_nemi_eroszak_tagadja_a_vadakat","timestamp":"2018. október. 03. 19:17","title":"Az erőszakkal vádolt Ronaldónak tiszta a lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem pedig Rolls-Royce-t nem gyártanak majd.","shortLead":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem...","id":"20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f036aeba-abbe-4f49-b134-4b84919836a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","timestamp":"2018. október. 04. 10:21","title":"Leállítja két legfontosabb gyárát a BMW a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f56e12-f598-4639-8d9c-cd85bdd96f35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlete támadt a Maryland Állatkert munkatársainak, hogy életben tartsanak egy sérülten talált teknőst. ","shortLead":"Különös ötlete támadt a Maryland Állatkert munkatársainak, hogy életben tartsanak egy sérülten talált teknőst. ","id":"20181005_lego_epitokocka_teknos_kerekesszek_maryland_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f56e12-f598-4639-8d9c-cd85bdd96f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343441e-4ba7-45d1-8a05-30c1708cee5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_lego_epitokocka_teknos_kerekesszek_maryland_allatkert","timestamp":"2018. október. 05. 12:03","title":"Ennél szívmelengetőbb már nem lesz a héten: legóból építettek spéci kerekesszéket a sérült teknősnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1de1de1-bfb8-43f5-8826-3d394c766080","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felavatták Göncz Árpád író, műfordító, néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. kerületben, a róla elnevezett városközpontban pénteken.","shortLead":"Felavatták Göncz Árpád író, műfordító, néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. kerületben, a róla elnevezett...","id":"20181005_Szobrot_kapott_Goncz_Arpad_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1de1de1-bfb8-43f5-8826-3d394c766080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283024b-97fe-4789-8773-2415f4b49291","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Szobrot_kapott_Goncz_Arpad_a_XIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 05. 13:55","title":"Szobrot kapott Göncz Árpád a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]